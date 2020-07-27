Ситуацию с танкером Delfi в Одесской области признали чрезвычайной

27.07.2020, 6:31, Новости дня

В Одесской области признана чрезвычайной ситуацией местного уровня история с находящимся на мели возле пляжа в Одессе танкером Delfi. Об этом 26 июля сообщил в Facebook председатель областной государственной администрации (ОГА) Максим Куцый.

“Сегодня провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям относительно затонувшего танкера Delfi. Главное – ситуация признана как чрезвычайная, местного уровня. Завтра, по закону, это должна утвердить экспертная комиссия ГСЧС (Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. – “ГОРДОН”) Украины. После этого процесс ликвидации танкера окончательно перейдет исключительно к государству”, – написал чиновник.

По его словам, у судовладельца и нанятой им подрядной организации “было достаточно времени и попыток для успешного подъема судна”.

“Очевидно, их подход не срабатывает”, – отметил Куцый.

Он рассказал о дальнейших действиях в истории с Delfi. Глава ОГА, в частности, подчеркнул, что “работы не остановятся даже на период проведения тендера” на поднятие судна.

“Второе. Госэкоинспекция инициировала перерасчет ущерба, нанесенного экологии. Третье. Применим сокращенную процедуру закупки услуг у подрядчиков, без бюрократических задержек. Четвертое. Уже завтра мы проведем расширенное совещание с участием экспертов отрасли. Именно их технические обоснования станут основой для оперативной ликвидации судна”, – объяснил Куцый.

Он считает, что “времени на ликвидацию мало”.

“Судовладелец до последнего не отказывался от права на свою собственность, затягивая процесс. Теперь ликвидацией займется государство, с технической реализацией от АМПУ (Администрации морских портов Украины. – “ГОРДОН”). А судовладелец в обязательном порядке возместит стоимость работ и нанесенный ущерб”, – заявил глава Одесской ОГА.

Сьогодні провели засідання комісії з надзвичайних ситуацій щодо затонулого танкеру Делфі. Головне — ситуація визнана… Posted by Максим Куций on Pühapäev, 26. juuli 2020

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года. Delfi медленно дрейфовал возле пляжа “Дельфин”, пока не сел на мель. Он перевернулся, судно затопило. По данным СМИ, танкер Delfi мог быть задействован в контрабанде нефти. После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в акватории превысило норму в 157 раз.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту аварии по ч. 1 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

24 июня 2020 года в АМПУ заявили, что сроки подъема танкера продлили до 20 июля. Вместе с тем мэр Одессы Геннадий Труханов считает, что судно смогут убрать не раньше сентября.

15 июля с танкера Delfi произошла утечка нефтепродуктов, загрязнение морской воды было локализовано силами судовладельца.

Попытки снять судно с мели начали предпринимать 18 июля, но, по словам министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, из-за просчета подрядчика тросы не выдержали большой нагрузки и порвались.

22 июля Куцый заявил, что владелец танкера Delfi не в состоянии убрать судно и отказывается передавать на это права.

Совладелец буксирной компании, которая помогает поднять судно, Андрей Ставницер 23 июля заявил, что необходимо сменить подрядчика, занимающегося подъемом танкера, так как тот неквалифицирован и допустил много ошибок в своей работе.

Утром 24 июля у побережья Одессы обнаружили топливное пятно площадью почти 7,5 тыс. м², которое вытекло из Delfi.

25 июля судно снова не смогли снять с мели.