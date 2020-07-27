В Португалии рассказали о многоразовой маске, нейтрализующей коронавирус

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27.07.2020, 6:31, Новости дня

Институт молекулярной медицины имени Жоау Лобу Антунеша, который работает в столице Португалии Лиссабоне, объявил об успешном тестировании маски под названием MoxAdTech, которая, по мнению ученых, способна деактивировать коронавирус, вызывающий заболевание COVID-19. Об этом сообщил Sapo24.

Многоразовая маска из текстиля продается в Португалии и других странах Евросоюза с апреля на платформе Mo-online. Однако сейчас ученые доказали, что материал, из которого она изготовлена, нейтрализует вирус SARS-CoV-2, причем эффект остается неизменным после 50 стирок.

Вирусолог Педру Симаш рассказал, что ученые в институте изучали свойства маски, погружая ее в раствор, в котором были молекулы коронавируса. Они выяснили, что 99% молекул SARS-CoV-2 теряют свои свойства уже через час после контакта с покрытием маски.

Многослойное водотталкивающее покрытие и инновационная ткань сделали MoxAdTech лучшим средством индивидуальной защиты, отмечается в публикации.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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