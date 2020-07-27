Генконсульство США закрыли в Китае

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27.07.2020, 6:30, Новости дня

В Чэнду официально закрыто генконсульство США, сообщил МИД Китая.

Генконсульство «закрылось в соответствии с требованием китайской стороны». Представители китайских компетентных органов вошли на его территорию через главные ворота и приняли его в свое ведение, передает РИА «Новости».

Госдеп выразил разочарование в связи с закрытием консульства. Американская сторона заявила, что продолжит работу через другие дипмиссии в Китае, передает ТАСС.

В связи с закрытием генконсульство сняло американский флаг с флагштока.

Генконсульство в Чэнду было открыто в 1985 году и отвечало за юго-запад страны.

Напомним, США потребовали от Китая закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов. В тот же день США решили закрытьамериканское консульство в китайском Ухане.





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