Женщина утверждает, что сняла на видео «кота-призрака»

27.07.2020, 6:25, Разное

53-летняя жительница Великобритании Джульет Берд уверена, что на камеру видеонаблюдения попал кот-призрак.

Этот невероятный случай произошел 13 июля в графстве Эссекс, когда Джульет, посмотрев записи с камеры видеонаблюдения, пришла в ужас. На видеозаписи, снятой камерой на заднем дворе ее дома, видно, как за котом по кличке Топси идет непонятное призрачное существо, по форме напоминающее его сородича.

Возникшее существо выглядело каким-то бестелесным, и Джульет тут же решила, что за ее котом следует призрак его подруги, погибшей несколько недель назад. Других идей у женщины на этот счет не нашлось.

Женщина рассказывает, что с одной стороны так думать – просто глупость, но с другой стороны не могу найти другого объяснения тому, что увидели мои глаза.

Пользователи Сети отреагировали множеством различных комментариев. Кто-то сообщил, что это одновременно очень грустно и невероятно. Другие же посчитали, что возникший призрачный силуэт является следствием некачественной записи. А кто-то решил, что окрас второго животного делает его плохо заметным на видеозаписи.