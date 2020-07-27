 

Наталья Штурм считает, что Бари Алибасова похоронит собственный сын

27.07.2020, 6:09, Разное

Певица Наталья Штурм не исключает того, что сын Бари Алибасова в целях саморекламы готов похоронить своего отца. Сам по себе он никому не интересен, отметила исполнительница, но все кончается, когда речь начинает идти о продюсере.
Если ранее об Алибасове-младшем практически никогда на телевидении не говорили, то теперь в свете скандалов, в которых главным фигурантом оказался его отец, из телевизора он практически «не вылезает». По словам Натальи Штурм, подобная популярность может довести сына продюсера до такой степени, что он будет готов «похоронить собственного отца».

По поводу самого Алибасова-старшего певица отзывается исключительно в положительном тоне. Наталья Штурм назвала его своим родным человеком и добрым другом многих артистов, который никогда ни с кем не конфликтовал публично. Но теперь отношение к нему у многих поменялось, когда родной сын начал очернять его, публикуя одну историю за другой.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Мнение: Это лекарство

23.07 / Мнение: Как “заварить кашу”, а потом сделать вид, что ничего не случилось!

24.06 / Черный купальник и белая рубашка: 55-летняя Сара Джессика Паркер на пляже в Хэмптонсе

18.07 / Мнение: Спецназ наркокартеля Халиско

24.06 / Мнение: Подстава на железной дороге

21.07 / Ученые рассказали о предотвращающем диабет продукте

24.07 / Мужчина ударил в живот беременную школьницу

18.07 / Мнение: Под Зайцево погиб “белый хозяин”

11.07 / Нефтяные богатства Венесуэлы тихо, спокойно, без лишнего шума переходят под контроль России

08.07 / Турция тестирует российские ЗРК С-400 на американских истребителях F-16

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска