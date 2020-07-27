Наталья Штурм считает, что Бари Алибасова похоронит собственный сын

27.07.2020, 6:09, Разное

Певица Наталья Штурм не исключает того, что сын Бари Алибасова в целях саморекламы готов похоронить своего отца. Сам по себе он никому не интересен, отметила исполнительница, но все кончается, когда речь начинает идти о продюсере.

Если ранее об Алибасове-младшем практически никогда на телевидении не говорили, то теперь в свете скандалов, в которых главным фигурантом оказался его отец, из телевизора он практически «не вылезает». По словам Натальи Штурм, подобная популярность может довести сына продюсера до такой степени, что он будет готов «похоронить собственного отца».

По поводу самого Алибасова-старшего певица отзывается исключительно в положительном тоне. Наталья Штурм назвала его своим родным человеком и добрым другом многих артистов, который никогда ни с кем не конфликтовал публично. Но теперь отношение к нему у многих поменялось, когда родной сын начал очернять его, публикуя одну историю за другой.