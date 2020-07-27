 

Илон Маск ответил на угрозы обещавшего отрезать ему гениталии Джонни Деппа

27.07.2020, 5:53, Разное

Американский бизнесмен и основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск прокомментировал угрозы актеры Джонни Деппа, обещавшего отрезать ему гениталии. Он заявил, что готов встретиться с артистом даже в бойцовской клетке.
Текст с угрозами Джонни Деппа был предоставлен суду, где идет разбирательство дела о клевете. В нем актер жалуется своему другу Кристиану Карино на измены Эмбер Херд с Илоном Маском, а также обещает отрезать последнему его гениталии.

Инженер после обнародования данных фактов не стал отмалчиваться. Илон Маск заявил, что если Джонни Депп хочет драться в клетке, то он всегда к этому готов. А обвинения в том, что у него был роман с замужней Эмбер Херд, бизнесмен полностью отрицает, отмечая, что встречаться с ней он начал уже после расставания пары.

Ранее Джонни Депп сообщал, что его бывшая жена изменяла ему с актером Джеймсом Франко, но сама Эмбер Херд называет все нападки «предполагаемой паранойей и ошибочным убеждением».





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