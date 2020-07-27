Волкер ответил на вопрос, нападет ли Россия на Украину со стороны Крыма

27.07.2020, 5:20, Новости дня

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в ходе интервью проекту “Крым.Реалии”, которое было опубликовано 26 июля, ответил на вопрос, может ли Россия напасть на Украину с оккупированного Крыма.

“Не думаю, что это возможно. Конечно, Россия имеет все для этого, но это уже слишком драматический шаг. Они прилагают огромных усилий, чтобы до сих пор отрицать вторжение в Украину. Если они решат делать дальнейшие шаги, этих усилий может не хватить. Поэтому, наверное, это вряд ли произойдет”, – сказал он.

Американский дипломат подчеркнул, что Россия продолжает оккупацию Крыма и Донбасса, а также использует против Украины вооруженные силы, разведку и кибератаки.

“Более того, используются экономические махинации и коррупция, чтобы и далее ослаблять Украину. Думаю, что именно этим Россия и будет заниматься. Не могу сказать, что мы достигли какой-то мирной или статической ситуации. Конфликт и дальше активно развивается”, – отметил Волкер.

В июне бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес высказывал предположение, что в сентябре, когда будут проводиться масштабные военные учения “Кавказ-2020”, Россия может вторгнуться в Херсонскую область для решения проблемы с водоснабжением оккупированного Крыма.

В начале июля командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил, что российские войска могут попытаться захватить часть Херсонской области и украинская сторона готовится к этому.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сказал, что Неижпапа преувеличил вероятность угрозы вторжения российских войск, и предположил, что подобные заявления вызваны неопытностью контр-адмирала. Наев отметил, что в настоящее время украинская сторона не видит непосредственной угрозы вторжения российских войск со стороны Крыма, но Украина рассматривает сценарий, при котором РФ начнет наступление сразу на нескольких участках, и задача украинской армии – сдержать агрессора.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информацию о возможном вторжении РФ на юг Украины “абсолютной глупостью” и “нагнетанием антироссийской истерии”.