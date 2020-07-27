В ходе протестов в США застрелили подошедшего к машине с ружьем мужчину
27.07.2020, 5:08, Новости дня
В Остине (Техас, США) в ходе протестов застрелили мужчину, который подошел к машине с ружьем, сообщила представитель местной полиции Катрина Рэтклифф.
Мужчину застрелил человек, который находился в машине. Он «задержан и сотрудничает с полицией», сообщила Рэтклифф.
Местная жительница Шейла Фостер сказала, что жертвой стал ее сын Гарретт, который принимал участие в протестах, поскольку его невестой была афроамериканкой и он хотел добиться для чернокожих американцев справедливости. Шейла Фостер заявила, что ее сын был «исключительно мирным», передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC.
Напомним, это не первый случай, когда в ходе протестов в США открывают стрельбу. Так, в Луисвилле вооруженный демонстрант выстрелил в своих соратников.
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