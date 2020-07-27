NTD – эксперты рекомендуют думать о хорошем — против стресса в карантин помогут даже печеньки

27.07.2020, 4:31, Новости дня

Хотя эксперты по здоровому питанию обычно призывают отказаться от рафинированного сахара и кондитерских изделий, в стрессовой ситуации с долгосрочным карантином возможны исключения. Для успешной борьбы со стрессом в период изоляции рекомендуется сконцентрироваться на хорошем, и если сладости помогают вам поддерживать позитивный настрой — можно сбалансировать свой рацион большим количеством овощей. А тем, кто всё же боится набрать лишний вес, советуют попробовать интервальное голодание, передаёт NTD.

Умеренность в еде, отбрасывание негативных мыслей и общение с друзьями, коллегами и близкими — вот некоторые советы от экспертов в области здоровья и правильного питания, которые помогут пережить пандемию коронавируса.

Робин Юкилис — мать, а также автор нескольких книг о правильном питании и поддержании стройной фигуры. Однако во время пандемии она сама стала «заедать» стресс калорийной пищей.

РОБИН ЮКИЛИС, эксперт по здоровому питанию: Я в жизни столько печенья не ела, как за последние четыре месяца! В идеале, не нужно есть рафинированные углеводы, рафинированный сахар, обработанную муку и сахар, они вредят нашему телу. Но мы же никогда раньше не сталкивались с пандемией — и кто я такая, чтобы говорить вам немедленно оставить печеньки в покое? Я сама даже не могу этого сделать. Но я могу сказать вам, что нужно сфокусироваться на хорошем.

Робин говорит, что печенье не сильно навредит, если его сочетать со здоровыми углеводами и большим количеством овощей. И даже хлебные злаки могут быть полезны, если помогают вам почувствовать себя лучше!

Согласно исследованиям, только в США продажи печенья и солёных закусок во время пандемии возросли на 50%. Эксперты советуют: те, кто боится набрать вес, могут попробовать интервальное голодание.

РОБИН ЮКИЛИС: Обычно это период в 12 часов между последним и первым приёмом пищи. Это позволяет сократить воспаления, ваш организм сможет отдохнуть. Также это может «перезапустить» ваш метаболизм, даёт передохнуть системе пищеварения.

Ещё один эксперт рассказывает, как сохранять хладнокровие, работая из дома.

КЕВИН ДЖИЛЛИЛЕНД, физиолог: В обычной рабочей среде мы делаем много перерывов. И нам, когда мы остаёмся дома, не хватает личного взаимодействия с людьми. Но даже дома нужно делать паузы, вставать и немного двигаться. Можно, например, позвонить коллеге или другу — и просто спросить, как дела?

Также он отмечает, что в доме нужно чётко разграничить место работы и зоны, где дети учатся или играют. Это позволит избежать недоразумений.

Дата выхода в эфир 24 июля 2020 года.