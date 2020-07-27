В США умер телеведущий, попавший в Книгу рекордов Гиннесса

27.07.2020, 4:15, Новости дня

24 июля в больнице в США умер Реджис Филбин, один из самых знаменитых ведущих в истории американского телевидения. Об этом его семья сообщила изданию People.

Смерть наступила по естественным причинам, Филбин месяц не дожил до своего 89-летия, говорится в заявлении его родных. Они отметили “легендарное чувство юмора” покойного и его “исключительную способность превращать каждый день в нечто незабываемое”.

Филбин начал карьеру в 50-х годах на местном канале в Сан-Диего. С 1982 года он работал в Нью-Йорке.

Его утреннее шоу на канале ABC выходило с 1988-го по 2011 год. В 2004-м Книга рекордов Гиннесса вручила Филбину сертификат о мировом рекорде по количеству часов, проведенных в качестве ведущего телепередач – тогда их насчитали 15 188.

Филбин был крайне популярен как ведущий американской версии “Кто хочет стать миллионером?”.

До 2017 года он, несмотря на ухудшившееся здоровья, иногда появлялся как соведущий на различных шоу.