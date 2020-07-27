Оккупационные власти Крыма назвали причину смерти трехлетнего Мусы Сулейманова

27.07.2020, 4:15, Новости дня

В оккупированном Крыму провели экспертизу причины смерти трехлетнего Мусы Сулейманова, которого нашли 26 июля в выгребной яме в поселке Строгановка. О результатах проинформировало в Facebook представительство на полуострове российского МВД.

“Согласно результатам вскрытия, признаков насильственной смерти не обнаружено. Причина гибели ребенка – утопление. В настоящее время устанавливаются причины и условия, способствовавшие гибели ребенка, правоохранительными органами продолжается проверка”, – говорится в сообщении.

В Крыму продолжается проверка по факту обнаружения тела пропавшего ребенкаВ результате проведенной поисковой операции в… Posted by МВД Республики Крым on Pühapäev, 26. juuli 2020

24 июля в поселке Строгановка Симферопольского района оккупированного Россией Крыма пропал Муса. Поисками мальчика занимались несколько тысяч человек, в том числе сотрудники российской полиции и МЧС. Семья не исключала версии о похищении.

“Муса играл в песочнице возле дома. Неподалеку также были дети. Район очень тихий и без движения автомобилей. Без присмотра взрослых оставался где-то 10–15 минут, ведь его маму позвала больная свекровь. Когда женщина вышла, ребенка уже не было. Несколько часов искали самостоятельно, потом начали бить тревогу”, – сообщала заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Погибший мальчик – сын арестованного оккупационными властями гражданского журналиста Руслана Сулейманова. Крымского татарина задержали 27 марта 2019 года по делу организации “Хизб ут-Тахрир”, которую в России считают террористической. В июне 2020 года Сулейманова поместили в стационар Крымской клинической психиатрической больницы в Симферополе. Там у него обнаружили порок сердца.

26 июля в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным украинский президент Владимир Зеленский поднял вопрос об освобождении Руслана Сулейманова.