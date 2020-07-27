 

Разворот через три полосы. Полицейские нашли водителя такси, совершившего грубейшее нарушение ПДД в Киеве

27.07.2020, 4:15, Новости дня

Водителя такси Uber, который совершил вопиющее нарушение правил дорожного движения, нашли и задержали киевские полицейские.

22 июня камеры видеонаблюдения зафиксировали, как водитель Renault Logan, выезжая на мост Патона, внезапно изменил решение и совершил поворот влево. Для этого ему пришлось пересечь все три полосы движения, заставив затормозить десятки автомобилей и едва избежав столкновения.

ВИДЕОВидео: BerCrime / YouTube

Как написал 26 июля в Facebook заместитель начальника департамента патрульной полиции НПУ Алексей Белошицкий, то, что никто не травмировался и не погиб, стало чудом.

“Водитель, конечно, не ожидал, что за свой поступок он понесет ответственность, но мы его разыскали и составили материалы по ч. 4 ст. 122 (создание аварийной обстановки) Кодекса об админнарушениях, а также временно изъяли его водительское удостоверение”, – рассказал замглавы департамента.

По его словам, иногда кажется, что настолько вопиющие правонарушения просто не могут происходить в реальной жизни.

Інколи ми бачимо настільки зухвалі правопорушення, що здається, що це відбувається не в реальному житті. Чим керуються такі порушники та які думки направляють їх вчиняти саме так, як ви бачите на цьому відео, особисто я не розумію…Водій перекрив рух на трьох смугах, щоб здійснити розворот. Десятки автомобілів були змушені зупинитись і тільки чудом не сталося ДТП, ніхто не травмувався та не загинув.Кермувальник, звісно і не очікував, що за свій вчинок він понесе відповідальність, але ми його розшукали та склали матеріали за ч. 4 ст. 122 (Створення аварійної обстановки) КУпАП, а також тимчасово вилучили його водійське посвідчення.Протокол розгляне суд в межах передбаченої відповідальності: штрафу в розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн) або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.Будемо слідкувати за розглядом цієї справи в суді.Будьте чемними на дорозі, керуйте відповідально.

Posted by Олексій Білошицький on Pühapäev, 26. juuli 2020

За подобное нарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (680 грн) или лишения права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Мосгорсуд отменил продление ареста фигурантам дела Голунова

14.07 / Больше никаких “Краснокожих”. Команда по американскому футболу объявила о переименовании

20.07 / В палатке спасателей на КПВВ “Новотроицкое” остаются люди, которые не могут пересечь линию соприкосновения

23.07 / Патрульный корабль «Павел Державин» приступил к заводским ходовым испытаниям

18.07 / “Дау. Дегенерация” Хржановского стал лучшим фильмом первого полугодия

26.06 / Коллеги оценили приговор Серебренникову

25.07 / Напавший на школу приговорен к пожизненному заключению

07.07 / В Сети появились данные о смартфоне Google Pixel 5

21.07 / Против ростовского полицейского возбудили дело за избиение подозреваемого

29.06 / В результате стрельбы у захваченной демонстрантами части Сиэтла погиб человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска