Разворот через три полосы. Полицейские нашли водителя такси, совершившего грубейшее нарушение ПДД в Киеве

27.07.2020, 4:15, Новости дня

Водителя такси Uber, который совершил вопиющее нарушение правил дорожного движения, нашли и задержали киевские полицейские.

22 июня камеры видеонаблюдения зафиксировали, как водитель Renault Logan, выезжая на мост Патона, внезапно изменил решение и совершил поворот влево. Для этого ему пришлось пересечь все три полосы движения, заставив затормозить десятки автомобилей и едва избежав столкновения.

ВИДЕОВидео: BerCrime / YouTube

Как написал 26 июля в Facebook заместитель начальника департамента патрульной полиции НПУ Алексей Белошицкий, то, что никто не травмировался и не погиб, стало чудом.

“Водитель, конечно, не ожидал, что за свой поступок он понесет ответственность, но мы его разыскали и составили материалы по ч. 4 ст. 122 (создание аварийной обстановки) Кодекса об админнарушениях, а также временно изъяли его водительское удостоверение”, – рассказал замглавы департамента.

По его словам, иногда кажется, что настолько вопиющие правонарушения просто не могут происходить в реальной жизни.

Інколи ми бачимо настільки зухвалі правопорушення, що здається, що це відбувається не в реальному житті. Чим керуються такі порушники та які думки направляють їх вчиняти саме так, як ви бачите на цьому відео, особисто я не розумію…Водій перекрив рух на трьох смугах, щоб здійснити розворот. Десятки автомобілів були змушені зупинитись і тільки чудом не сталося ДТП, ніхто не травмувався та не загинув.Кермувальник, звісно і не очікував, що за свій вчинок він понесе відповідальність, але ми його розшукали та склали матеріали за ч. 4 ст. 122 (Створення аварійної обстановки) КУпАП, а також тимчасово вилучили його водійське посвідчення.Протокол розгляне суд в межах передбаченої відповідальності: штрафу в розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн) або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.Будемо слідкувати за розглядом цієї справи в суді.Будьте чемними на дорозі, керуйте відповідально. Posted by Олексій Білошицький on Pühapäev, 26. juuli 2020

За подобное нарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (680 грн) или лишения права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до года.