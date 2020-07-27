В УК предложили ввести статью «Налоговое мошенничество»

27.07.2020, 4:08, Новости дня

Правоохранительные органы обсуждают проект новой статьи Уголовного кодекса – «Налоговое мошенничество», сообщила замглавы СК генерал-полковник Елена Леоненко.

Она заявила, что «сейчас актуален вопрос о совершенствовании уголовного законодательства». По этому вопросу в правоохранительных органах «идет дискуссия», он «пока обсуждается, говорить что-то конкретно по нему рано».

Традиционно к налоговым преступлениям относятся статьи УК 198–199.2, а также 159 (мошенничество), передает РИА «Новости».

Обычно преступление «связано с незаконным возмещением из бюджета налога на добавленную стоимость», сказала Леоненко. Однако 199-я статья об уклонении от уплаты налогов с юридического лица в особо крупном размере грозит лишением свободы до шести лет, а 159-я – до десяти. При этом иногда преступление можно квалифицировать как по 199-й, так и по 159-й статье.

Проект закон разрабатывали совместно Генпрокуратура, Федеральная налоговая служба, МВД и СК.