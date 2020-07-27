Пытки

27.07.2020, 4:05, Разное

Письмо Руслана Костыленкова, фигуранта дела «Нового величия».

24 июля фигуранты дела «Нового величия» в суде выступят с последним словом. Это письмо Руслан Костыленков, которому грозит самый большой срок, передал через адвоката своей девушке Татьяне Колобакиной во время судебного заседания. Сегодня текст оказался в распоряжении «Синдиката-100», и «Новая газета» одновременно публикует его с другими дружественными СМИ.

Руслан Костыленков. Фото: Георгий Малец, для «Новой газеты»

Для начала стоить сказать о времени и месте произошедшего, а также о действующих лицах, принимавших участие в пыточных мероприятиях; чтобы упростить понимание — я раздам им прозвища.

Место

Моя квартира; Московская область, город Хотьково, улица Седина, дом 35, квартира 1. (первый подъезд / первый этаж).

Время

Примерно с 10:00 до 11:00; 15 марта 2018 года.

Лица

1. Рыжий. Оперативник (МВД/ФСБ?). Лет тридцать; рыжие волосы; больше всех говорил и спрашивал; почти не нанёс мне повреждений; снимал тот самый ролик с моим «признанием»; позже приходил ко мне в СИЗО и уговаривал признать вину; играл роль «хорошего полицейского».

2. Бивень. Оперативник (МВД/ФСБ?). Лет тридцать; голубые глаза и светлые волосы; играл роль «плохого полицейского»; меньше всех говорил и больше всех лупил меня; по всей видимости работает в паре с Рыжим так как вместе с ним приходил ко мне в СИЗО.

3. Кавказец. Оперативник (МВД/ФСБ?). Лет тридцать; похож на армянина или азербайджанца; маленький и пузатенький; почти не бил, подкинул мне листовки, программу, наркоту; надевал мне пакет на голову и душил им.

4. Аноним. Боец СОБР. Был в маске. Много бил меня по шее, затылку, голове, рукам, ногам, почкам; Вставлял стальную ручку от кухонного молотка мне в анус.

5. Прыщ. Боец СОБР. Лет 35-40. Почти не нанёс мне повреждений, только помогал держать меня пока Аноним издевался над мной.

Плюс в группе захвата присутствовали ещё несколько человек, в том числе девушка, но они только обыскивали квартиру и в пытках участия не принимали. Их я не помню и говорить о них не буду.

***

12 марта 2018 года я заметил, что недалеко от моего дома стоит автомобиль — тёмная «Тойота». Я сразу же понял что это оперативники Наружного Наблюдения так как соседи и местные жители размещают свои авто на парковке между многоэтажками, а не напротив входа в магазинчик «Белан»; плюс я немного читал о работе НН и представляю её.

К своему рассказу я приложу рисунок-план двора, где можно будет наглядно ознакомиться с рассказанным.

Рисунок-план двора, где Руслан заметил за собой наблюдение

Понимал ли я, что они следят за мной? Да, понимал.

Однако, я не знал, что уголовное дело уже заведено и меня планируют арестовать. Мне казалось, что это временная мера чтобы проверить насколько опасный я оппозиционер. И всё. Я несколько раз выходил из своей квартиры и шёл по своим делам проходя в метре от их автомобиля, попутно заглядывая в салон. Там, собственно, ничего необычного я не увидел: две серьёзные морды, я смотрел на них, а они на меня. Пока я ходил по своим делам они меня не преследовали, видимо у них было задание лишь следить за моим жилищем и как часто я из него выхожу.

Мог ли я скрыться? Легко и не один раз. Мне никто не мешал.

Эти ребята следили за мной до вечера 14 марта, потом их заменили другие оперативники на огромном внедорожнике. Пока за мной вели НН, я успел сообщить об этом парочке своих знакомых, но это, я думаю, не имеет значения для повествования.

С этим, пожалуй, всё.

***

15 марта 2018 года я пробудился от стука в дверь. Встав с кровати и не одеваясь (я был в трусах и футболке), я подошёл к входной двери и спросил: кто? Дверного глазка у меня нет, поэтому я не смог посмотреть на стоящих за дверью. На мой вопрос мне ответил женский голос: Руслан привет, я от Ани. Кстати, смешное дело, у меня есть Хотьковская подруга — Аня; я подумал это пришли от неё, про Павликову и мысли не было.

Я открыл дверь и на меня, угрожая пистолетом, навалился сотрудник СОБРа (Аноним). Таким образом, я оказался лежащим на животе, на полу комнаты. После того как я упал на пол и закрыл голову руками, мои незваные гости начали лупить меня по рукам и ногам.

Опера в своих показанияхуказывали, что я, якобы, матерился, дрался и побежал к окну, чтобы скрыться (то, что у меня на окнах решётки и я никак не мог этого сделать, они не сказали); всё это ложь.

Они поколотили меня, застегнули за спиной наручники, посадили на табуретку и начали допрашивать. Во время абсолютно дебильного диалога, который длился минут двадцать, Бивень и Аноним наносили мне удары по разным частям тела, когда считали, что я, по их мнению, отвечаю на вопросы неверно. То есть не так, как им было нужно.

Кавказец заложил мне за резинку трусов пакетик с порошкообразным веществом (на допросе Костыленков вспомнил, что при этом оперативник сказал: «Это тебе подарочек на день рождения» — Ред.) и грозил найти у меня гранату.

Время от времени меня настигал приступ дикого смеха, который я никак не мог побороть и раздражавший оперов. В какой-то момент Кавказец взял жёлтый пакет и надел мне его на голову, стало тяжело дышать, но сознание я не терял. Вдобавок, он же достал небольшую пластиковую коробочку и грозил применить её. Что это было я не понял, то ли паяльник, то ли шокер. Рыжий и Бивень его остановили, так как посчитали, что применение этой «коробочки» — лишнее. Плюс, Кавказец кинул на журнальный столик перед мной файл с листовками/программами «Нового Величия».

Потом меня отвели на кухню и оставили с СОБРовцами — Прыщём и Анонимом.

Они поставили меня в растяжку, Прыщ держал меня, а Аноним сначала отбил мне почки, а потом взял кухонный молоток из стали (для отбивки мяса) и засунул его ручку мне глубоко в анус.

Через пару минут они ушли и пришёл Рыжий. Он сказал, что мы с ним должны записать видео-признание. Мы делали это около пятнадцати минут, ибо текст для видео был слишком большой и я не мог запомнить его с первого раза. В дальнейшем это видео попало в интернет.

После этого он завёл меня в комнату, где я расписался в протоколе обыска жилища. Понятые также, забежав на десять секунд в мою квартиру, поставили свои подписи.

Я надел джинсы, выбросил пакетик с порошком из трусов и меня, в согнутом положении вывели из дома и поместили в «буханку» СОБРа, которая находилась на придомовой парковке. Кстати, этот момент мог попасть на видеокамеру интернет-провайдера ОТС, они обеспечивают Хотьково интернетом, возможно у них осталась видеозапись.

На этой машине я ехал, в положении лёжа, часа два в СК по ЗАО. Примерно в середине пути мы остановились и меня повели в Фаст-Фуд, сходить в туалет.

В туалете я обнаружил, что у меня все ноги в крови, это последствия повреждённого ануса. Кровотечение не останавливалось.

В следственном комитете Бивень пару раз дал мне по почкам. Рыжий сидел вместе со мной во время моего допроса и, фактически, надиктовывал следователю Родиончику мои показания, которые я впоследствии подписал почти не читая.

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По итогу: я был весь в синяках, имел жёсткие раны на запястье, от наручников; первые пять дней после ареста мочился и испражнялся кровью.

Всё это зафиксированно документально и есть много свидетелей.

***

Татьяна, оставь моё повествование при себе и в нужный момент мы его опубликуем. Пока не время.