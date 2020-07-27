 

Цена золота обновила исторический максимум

27.07.2020, 3:48, Новости дня

Стоимость тройской унции золота выросла до 1912 долларов, свидетельствуют данные нью-йоркской биржи Comex.

По информации на 2.51 мск, унция стоила 1911,7. Таким образом, цена обновила исторический максимум 2011 года, составлявший 1911,6 доллара за унцию, передает РИА «Новости».

По данным на 03.03 мск, стоимость поднялась до 1912 долларов, передает ТАСС.

Серебро выросло в цене до 23,405 доллара за унцию.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / США предложили РФ создать линию связи для предотвращения конфликтов в космосе

09.07 / Пентагон – Конгрессу: информация о российских выплатах талибам не нашла подтверждения

24.06 / Белькова, которая сложила мандат народного депутата, стала топ-менеджером “Оператора ГТС Украины”

24.06 / Россияне снова начали пополнять валютные вклады

27.07 / Мнучин: республиканский проект помощи в связи с COVID-19 будет представлен в понедельник

27.06 / Washington Post – в США финансовую помощь по ошибке направили более чем миллиону мёртвых людей

28.06 / В Норильске взяли пробу воды после перекачки отходов в тундру

17.07 / Опубликовано видео внезапной проверки войск по указу Путина

26.07 / В Telegram в тестовом режиме появились видеозвонки. Инструкция

24.07 / Трамп заявил о готовности послать в города США до 75 тысяч «федералов»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска