Цена золота обновила исторический максимум

27.07.2020, 3:48, Новости дня

Стоимость тройской унции золота выросла до 1912 долларов, свидетельствуют данные нью-йоркской биржи Comex.

По информации на 2.51 мск, унция стоила 1911,7. Таким образом, цена обновила исторический максимум 2011 года, составлявший 1911,6 доллара за унцию, передает РИА «Новости».

По данным на 03.03 мск, стоимость поднялась до 1912 долларов, передает ТАСС.

Серебро выросло в цене до 23,405 доллара за унцию.