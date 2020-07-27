 

Мнение: Средняя Азия: Из средневековья в социализм и обратно

27.07.2020, 3:35, Разное

Советские варвары бесцеремонно вторгались в кишлаки и аулы, оставляя за собой школы, библиотеки, больницы, заводы, НИИ… Ужасные преступления перед традиционным обществом! (с)

Аннотация:

Кляті більшовики повинны не только в геноциде украинского народа. Средняя Азия от политики красных колонизаторов пострадала не меньше: десятилетия варварского грабежа, угнетения национальной культуры и жестоких репрессий превратили цветущий оазис Туркестана в пустыню. Всплакнем о жертвах коммунизма.

Источник: Colonel Cassad





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