Мнение: Средняя Азия: Из средневековья в социализм и обратно

27.07.2020, 3:35, Разное

Советские варвары бесцеремонно вторгались в кишлаки и аулы, оставляя за собой школы, библиотеки, больницы, заводы, НИИ… Ужасные преступления перед традиционным обществом! (с)

Аннотация:

Кляті більшовики повинны не только в геноциде украинского народа. Средняя Азия от политики красных колонизаторов пострадала не меньше: десятилетия варварского грабежа, угнетения национальной культуры и жестоких репрессий превратили цветущий оазис Туркестана в пустыню. Всплакнем о жертвах коммунизма.