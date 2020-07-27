Independent – Тони Блэр призвал расследовать «вмешательство» России в голосование по брекситу

27.07.2020, 3:25, Новости дня

Британская разведка выпустила отчёт, где говорится, что влияние РФ на Великобританию стало «новой нормой». И хотя правительство в Лондоне заверяет, что там никаких признаков успешного вмешательства РФ в ход голосования по брекситу не нашли, бывший премьер-министр Тони Блэр настаивает, что этот вопрос нужно изучить и расследовать, пишет Independent.



Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр призвал нынешнее правительство провести расследование в отношении заявлений, будто РФ вмешивалась в ход голосования по брекситу, пишет Independent. Вызвано это заявление тем, что был опубликован отчёт британской разведки, где говорится, что влияние Москвы на Соединённое Королевство стало «новой нормой», а также звучит обвинение в адрес нескольких администраций, что они не хотят расследовать вопрос о голосовании по брекситу 2016 года.

При этом британское правительство после публикации этого доклада заявило, что не заметило признаков какого-либо успешного иностранного вмешательства.

«У нас по-прежнему одна из лучших служб безопасности в мире, вам нужно создать возможности для расследования того, как иностранные правительства пытаются вмешаться в нашу систему и обличить её», — приводит издание слова Блэра. Он также отметил, что важнее всего создать потенциал на будущее, потому что по мере роста возможностей и вмешательство в демократический процесс будет всё более распространённым.

Но при этом Блэр отметил, что было бы глупо считать, будто результат референдума стал возможным исключительно благодаря какому-либо вмешательству со стороны России. Но при этом, по его словам, есть некие правительства, которые хотят ослабить Запад, и их в этом желании нужно сдерживать.

По данным недавно проведённого опроса общественного мнения, 49% британцев считают, что Кремль вмешивался в ход голосования по брекситу. Из них 39% голосовали за то, чтобы выйти из ЕС, и 63% — чтобы остаться. Причём, как отмечает руководитель исследования, такая тенденция касается и других выборов, которые проходят в Великобритании: половина избирателей считает каждый раз, что РФ вмешалась, и среди тех, кто против брексита, эта уверенность почти вдвое выше.

Но в целом такая картина вкупе с тем, что 66% британцев относят Россию в категорию угроз, говорит о некоем консенсусе в обществе по этому вопросу, пишет Independent.