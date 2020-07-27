DM – в День ВМФ Путин пообещал оснастить флот сверхзвуковыми ракетами

27.07.2020, 3:25, Новости дня

Выступая на параде по случаю празднования Дня Военно-морского флота, российский президент заявил, что только в этом году на службу поступит 40 новых кораблей. При этом, как пишет Daily Mail, по его словам, российские корабли и подлодки оснастят сверхзвуковыми ракетами.



Reuters

Во время посещения военно-морского парада в Санкт-Петербурге российский президент заявил, что в этом году на службу в российский флот поступит 40 новых кораблей. Парад был посвящён Дню военно-морского флота, пишет Daily Mail. Подобного рода парады прошли и в портах Дальнего Востока, в Севастополе, в Североморске, в Балтийске, в Каспийске, а также в сирийском Тартусе. Всего в празднованиях приняли участие около 200 кораблей, 80 самолётов и 15 тыс. служащих.

Кроме того, Путин пообещал, что флот оснастят сверхзвуковыми ракетами. Также, по его словам, лишь за несколько последних дней на трёх ведущих верфях РФ были заложены ещё шесть новых кораблей дальней морской зоны.

На этой неделе Путин присутствовал на церемонии закладки новых военных кораблей в Крыму и там отметил, что РФ нужен мощный флот, чтобы защищать свои интересы и сохранять стратегический баланс и глобальную стабильность.

«Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счёт широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов», — приводит издание слова российского президента.

Как отмечает автор статьи, Путин ещё в прошлом году грозился разместить на российских кораблях и подлодках сверхзвуковые ракеты, которые будут нести дежурство в международных водах, если Штаты, в свою очередь, разместят ядерные ракеты средней дальности в Европе. США пока этого не сделали, но РФ опасается, что они на это способны.

В свою очередь, в министерстве обороны РФ заявили, что сейчас успешно проходят испытания атомной подводной лодки, впервые выступившей в качестве носителя морских беспилотных подводных аппаратов «Посейдон», отмечает Daily Mail.