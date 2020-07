Отрывки из новой книги Григория Родченкова «Дело Родченкова: Как я разрушил секретную допинговую империю Путина»

27.07.2020, 3:18, Разное

«Я стоял за величайшим мошенничеством в истории спорта»: босс московской лаборатории, ставший разоблачителем, Григорий Родченков, рассказывает как он, с помощью путинской ФСБ, фальсифицировал тесты на допинг для российских олимпийских спортсменов

Новая книга Григория Родченкова дает представление о допинге в российском спорте

Родченков подменивал пробы мочи на допинг взятые у российских спортсменов на спортивных мероприятиях

Родченков рассказывает как ФСБ Владимира Путина повлияло на Олимпийские игры в Сочи в 2014 году

Он был директором лаборатории допинг контроля и ему помогала ФСБ

Григорий Родченков впервые был упомянут как человек находящийся в центре российских допинговых махинаций в июле 2013 года, когда, в ходе расследования Mail on Sunday, он был назван главной фигурой спонсируемой государством программы допинга и его сокрытия.



Когда финансируемая Всемирной антидопинговой ассоциацией исследовательская группа, в 2015 году, начала, наконец, расследовать массированное спортивное мошенничество России, Родченков, в ноябре того же года, покинул страну и выехал в США где стал информатором. С тех пор его показания были использованы для осуждения сотен нечистоплотных спортсменов, и он, опасаясь за свою жизнь, остается под защитой в США.



Приведенные ниже выдержки взяты из его новой автобиографии «Дело Родченкова». Она будет выйдет в свет в четверг и наверняка возродит словесную войну между Россией Владимира Путина и остальным спортивным миром.

В холодный январский день в Москве, примерно за год до начала Зимней Олимпиады 2014 года в Сочи, черноморском курорте на российском Кавказе, мир спорта изменился навсегда.

Я обедал с Евгением Блохиным, агентом кремлевской секретной службы ФСБ. Ему было около 30 лет, и его манеры и поведение были настолько маловыразительными, что вы бы ничего не вспомнили о нем, если бы встретили его в поезде или баре – свойство неприметности, которое он разделял со своим бывшим начальником, бывшим полковником КГБ Владимиром Путиным.

Я угощал Блохина текилой, надеясь узнать, что он подслушал в связи с планами Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по расследованию деятельности лаборатории допинг-контроля, директором которой я являлся.

Автобиография бывшего московского босса, ставшего разоблачителем Григория Родченкова, содержит шокирующие подробности о допинговом беспределе в российском спорте на протяжении многих десятилетий.

После тщательного осмотра ресторана он пододвинул свой стул ближе к моему и рассказал мне об успехах своей команды «волшебников». Они нашли способ открывать без повреждения или обнаружения бутылочки, используемые для сбора мочи спортсменов при допинг-контроле – считающиеся защищенными от несанкционированного доступа.

Я был ошеломлен услышанным. Этот был прорыв, подобный расщеплению атома. Если это правда, это изменит мой жизненный путь и будущее российского спорта – и мою работу в лаборатории допинг-контроля на Олимпийских играх в Сочи.

Много лет назад, в свои 20 лет, я впервые увидел темную сторону советской спортивной машины.Студентом, я был многообещающим бегуном на длинные дистанции. Хотя я никогда не был достаточно хорош, чтобы выступать на международной арене, я принимал участие в университетских соревнованиях и побеждал с помощью анаболических стероидов, инъекций и таблеток, что было распространено в то время в СССР.

Как начинающий химик, я проявлял большой интерес к инъекциям, стероидам, таблеткам и стимуляторам, которые использовали конкуренты, и я начал ценить изощренность методов спортивного допинга. Это было похоже на приготовление борща; любой мог собрать ингредиенты, но только опытные повара делали лучший суп.

Мой тренер принадлежал к поколению, которое соревновалось в безмятежные годы советского спорта, когда пропагандистские плакаты гласили: «Все мировые рекорды должны принадлежать советским спортсменам!».

Теперь, спустя более 30 лет, я, накануне Сочинских игр, оказался директором лаборатории допинг-контроля, расположенной рядом с Олимпийским стадионом и секретным штабом ФСБ, который должен был стать эпицентром для величайшего мошенничества в спортивной истории.

Это было необычное совместное предприятие: слияние Министерства спорта, ФСБ и политики «медали выше морали». И все это происходило под пристальным взором одержимого спортом фаната дзюдо Владимира Путина.

Он мечтал о проведении летних Олимпийских игр в Москве, но проиграл Лондону в 2012 году. Однако он был в восторге от того, что Зимние игры 2014 года были отданы Сочи.

ЧИСТАЯ: “Лицо” Игр в Сочи: Аделина Сотникова прошла тестирование и была проверена МОК после завоевания титула в фигурном катании.

Но для бюрократов в министерстве спорта Кремля была большая проблема. На предыдущих зимних Олимпийских играх в Ванкувере, РФ выиграла только три золотые медали, национальное унижение, которого не должно было произойти на родине.

Когда в 2005 году я занял пост директора Московского антидопингового центра, моей задачей было обеспечить, чтобы российских спортсменов, участвующих в международных соревнованиях, никогда не поймали на мошенничестве. И, казалось, не было ничего, чего бы мы не могли сделать.

Образцы мочи, переполненные допингом – препаратами для повышения выносливости и эффективности, выходили «чистыми» из моей лаборатории. За те десять лет, что я провел в кабинете директора на пяти летних и зимних Олимпийских играх, ни один спортсмен не получил положительных результатов тестов на допинговые вещества во время соревнований.

Теоретически, российские сотрудники допинг-контроля проводили неожиданное вне соревновательное тестирование, но графики были известны за несколько недель до этого, поэтому спортсмены могли либо сократить дозу, либо подкупить коррумпированного тестера и заменить образец мочи.

Звучит дико, но в некоторых тренировочных лагерях было проблемой найти чистую мочу для тайной замены образцов, содержащих запрещенные вещества, потому что очень многие спортсмены имели загрязненную мочу, и было очень мало людей, которые могли бы выдать чистые образцы.

После того, как Сочи был объявлен городом Зимней Олимпиады, Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ было передано под командование давнего союзника Путина. Когда его заместитель (ответственный за подготовку к сочинским играм) связал меня с Блохиным, я не удивился.

Родченков поддерживал регулярные контакты с Евгением Блохиным, агентом кремлевской секретной службы ФСБ, который отчитывался перед Владимиром Путиным (на снимке).

В российском спорте, среди спортсменов или чиновников, которые имеют частые контакты с иностранцами на международных соревнованиях, нередко можно встретить «сопровождающих в штатском» из КГБ и ФСБ,.

Но наша встреча в том московском ресторане в январе 2013 года дала мне понять, что его роль была гораздо более важной, чем роль простого надсмотрщика.

Когда он сказал мне, что его “волшебники” якобы успешно открыли хорошо, защищенные от взлома флаконы, используемые для хранения образцов мочи, собранных для допинг-контроля, я решил проверить его.

«У меня в лаборатории есть два грязных образца от двух легкоатлетов, о которых мы уже дали отрицательный результат», – сказал я. «Но в их образцах мочи были обнаружены следы стероидов. Можете ли вы снять для меня колпачки с бутылок? У меня даже есть чистая моча атлетов, готовая на замену.

Я передал флаконы в двойном пластиковом пакете и поблагодарил его.

Через несколько дней Блохин вернулся с бутылочками. Инженеры ФСБ аккуратно открыли обе, и Блохин, его лицо сияло заговорщицкой улыбкой, протянул мне неповрежденные крышки. Я был шокирован, когда осмотрел стеклянную бутылку и ее пластиковую крышку внутри – они были разделены, но, казались целыми.

Блохин сказал мне, что удаление прошло гладко, после чего они стерли все видимые царапины. Они повредили зазубренное металлическое кольцо внутри пластиковой крышки, но заменили его на блестящее и неповрежденное.

Блохин ушел, а я побежал в Министерство спорта, чтобы проинформировать заместителя министра. Он был в восторге и побежал по коридору, чтобы сообщить своему боссу, который, я уверен, передал эту новость Путину.

Операция «Сочи-результат», заказчиком которой был Путин (слева, на фото с президентом МОК Томасом Бахом), была названа одной из величайших спортивных махинаций в истории.

Это был ключевое событие сделавшее возможным проведение операции «Сочи-Результат», величайшей из спортивных афер.

Примерно в то же время, когда Блохин вошел в нашу жизнь, я обнаружил в нашем арсенале жизненно важный инструмент. Обнаружение стероидов стало настолько изощренным, что нам пришлось искать способ отлучения спортсменов от таблеток и инъекций.

Мы поняли, что если употреблять стероиды, растворенные в спирте, путем полоскания рта этой смесью, то наиболее рискованные или обнаруживаемые долгоживущие метаболиты [маленькие молекулы] не появятся, и анализ покажет отрицательный результат (чистый!) ,

Поэтому я придумал комбинацию из трех быстродействующих стероидов – метенолона, тренболона и оксандролона – растворенных в виски Chivas Regal, и смешал их на своей кухне. Некоторые спортсмены посчитали виски слишком горьким, поэтому мои помощники создали менее алкогольную версию с использованием вермута.

Ирина Родионова, бывшая чемпионка по плаванию, но в то время врач, работавший в Центре спортивной подготовки, окрестила коктейль «Дюшес» в честь желтого лимонада с грушевым вкусом, который мы пили из тяжелых бутылок в детстве в 1960-х годах.

Анаболические стероиды могут принести пользу практически любому спортсмену практически в любом виде спорта, но «Дюшес» был специально придуман, чтобы помочь ветеранам-спортсменам, которым сложно восстановиться от изнурительных тренировок и этапов соревнований так же быстро, как молодые соперники.

Правильная спортивная подготовка занимает годы, и именно она делает вас победителем-медалистом. «Дюшес» помогает последнему отчаянному рывку, который определяет, кто выиграет золото, а кто – бронзу.

Секреты скандала можно найти в автобиографии «Дело Родченкова», которая вышла в четверг.

Подготовка к сочинским Играм заняла два года и включала в себя строительство четырехэтажного лабораторного здания, закупку и установку оборудования, а затем внедрение новейших аналитических процедур – для получения сертификата аккредитации ВАДА, позволяющего нам анализировать олимпийские образцы, мочу и кровь.

Инвентарь для моей лаборатории включал 134 отдельных спецификации для инструментов, инструментов для пробоподготовки, мебели, стеклянной посуды, расходных материалов и запасных частей, которые стоили около 10 миллионов долларов США, и которые были оплачены Министерством спорта.

Я также обнаружил, что наша лаборатория расположена по соседству с конторой под названием Командный центр ФСБ.

Неудивительно, что ВАДА с большим подозрением относилась к моей лаборатории, и мои трения и конфронтация с ними продолжались почти до церемонии открытия. Но сражения ведутся на многих фронтах, и бомба взорвалась в июле, когда мы меньше всего этого ожидали.

Газета «Mail on Sunday» сообщила в преддверии Игр в Сочи, что честность мероприятия будет поставлена ​​под сомнение из-за утверждений о том, что «российские спортсмены принимают допинг по указанию тренеров и в сокрытии этого им помогают в главной антидопинговой лаборатории страны».

Разоблачение газеты имело два основных направления: во-первых, цитировалось несколько российских спортсменов, заявивших, что они были вынуждены участвовать в национальной допинг-программе.

Тренер по легкой атлетике Олег Попов сказал: «Спортсмен должен не только принимать нелегальные препараты, но и платить нашей антидопинговой лаборатории за замену проб».

Одной из спортсменок Попова была Лада Чернова, метательница копья, которая дважды пыталась уничтожить свою загрязненную пробу в моей лаборатории, пока я смотрел.

«Mail on Sunday»» выразила сожаление по поводу того, что честные британские спортсмены, такие как бегун на 800 м Линси Шарп и прыгун в длину Грег Резерфорд, потеряют медали в борьбе с накачанными допингом российскими соперниками на чемпионате мира по легкой атлетике, который пройдет в следующем месяце в Москве.

Газета спросила, можно ли доверять таким знаменитым махинаторам, как россияне, олимпийскую лабораторию на зимних играх в Сочи.

Она процитировала официального представителя Международного олимпийского комитета (МОК), который предсказал, что проблем не будет.

«Во время проведения Игр в лабораториях будет работать не менее 20 международных экспертов для обеспечения применения наилучших методов и практик… Кроме того, в Игровой группе МОК будет три эксперта, конкретной задачей которых будет надзор и обеспечение целостности всех процессов анализа и отчетности перед МОК.

Это было правдой, но чтобы поймать нас на мошенничестве, им был нужен человек так же глубоко погруженный в процесс, как и мы. У МОК никогда не было реального надзора в моей лаборатории. Я не хотел, чтобы кто-нибудь нюхал под столом или заглядывал в двери.

Тем временем моя команда сосредоточилась на использовании возможностей, предлагаемых Сочи: с 30 января до конца февраля 2014 года все образцы олимпийского допинг-контроля будут проходить через нашу лабораторию.

А в период – с за неделю до Игр и до – несколько дней после их окончания, антидопинговое агентство не будет иметь юрисдикции над нами – мы будем сообщать результаты в МОК и никому другому. Мы знали, что у нас была почти не обнаруживаемая методика введения стероидов, а также резервная защита в способности менять загрязненную мочу.

Двумя годами ранее моя коллега Ирина предсказывала, что РФ выиграет 15 золотых медалей в Сочи.

Я был в шоке, но она оказалась почти права. Все системы работали.

Это наглядно проявилось в том что на церемонии открытия, Александр Зубков, один из величайших жуликов в истории российского спорта, был выбран российским знаменосцем, а затем занял место в президентской ложе рядом с Путиным. Я смотрел это по телевизору из допинг-лаборатории рядом со стадионом.

На церемонии открытия, Александр Зубков (на снимке – справа), один из величайших жуликов в истории российского спорта, был выбран российским знаменосцем, а затем занял место в президентской ложе рядом с Путиным (на снимке – слева)

Там, под недреманным оком камер наблюдения, я даже провел шел завуалированную процедуру, тщательно регулируя удельный вес мочи, взятой из нашего «Банка чистой мочи», расположенного в соседнем здании ФСБ, – чтобы она точно соответствовала удельному весу образцов мочи спортсменов. собранных в олимпийской деревне и тьме других мест.

Затем я налил назначенные объемы в предположительно безопасные флаконы для образцов, помеченные A и B, и трижды проверил кодовые номера бутылок и пластиковых крышек, чтобы избежать ошибок.

Затем, одну за другой, я передал подделанные пробы российских спортсменов своему помощнику, который пропустил бутылки А и В через секретную «мышиную нору», которую он просверлил в стене лаборатории и замаскировал, чтобы она выглядела как неиспользуемая электрическая розетка.

Отверстие соединяло наше аликвотирование [процесс, когда делят пробы спортсменов на меньшие части] в комнате 125, с нашей «операционной» комнатой, которая находилась вне периметра безопасности и не наблюдалась камерами.

Оттуда образцы могли быть безопасно вывезены Блохиным, сотрудником ФСБ, которого замаскировали под сантехника, в командный центр секретной службы в соседнем здании.

Именно там мы держали четыре морозильные камеры, наполненные чистой, предварительно проверенной мочой, и где «маги» ФСБ открыли предположительно безопасные бутылки В. Затем Блохин принес их обратно в нашу комнату.

Первая неделя Сочи стала большим разочарованием для сборной России. Мы выиграли только две золотые медали в непрестижных дисциплинах. Наконец Александр Третьяков выиграл золото в скелетоне. Он был довольным потребителем нашего коктейля «Дюшес».

Я заверил коллег, что наш план сработает, и пошел в магазин, чтобы купить батончики «Баунти», кофе и сигареты для моей команды. Затем мы ночь напролет занимались мочой Третьякова, чтобы защитить первую престижную золотую медаль России.

Одна из функций Родченкова заключалась в том, чтобы поменять образцы мочи, содержащие допинг-вещества, на простые образцы мочи, которые не показывали ничего незаконного.

Он был просто первым счастливым потребителем “Дюшеса”. Далее Александр Зубков показал преимущество в 0,07 секунды после четырех бобслейных заездов.

Так что, да, коктейль значительно повлиял на положение России в медальном зачете. Но самое большое разочарование в первую неделю состояло в том, что ни один спортсмен из другой страны не был пойман на допинге – у нас была современная лаборатория допинг-контроля и не было скальпов, чтобы показать это.

Мы обнаружили несколько положительных результатов, но это были контрольные тесты, присланные МОК для проверки правильности работы моей лаборатории.

Однако с началом игр мы стали выявлять подлинные допинговые нарушения.

Первой жертвой стала немецкая спортсменка Эви Саченбахер-Стеле, у которой было обнаружено небольшое количество метилгексанамина в ее моче после гонки. У нее был пограничный случай; этот стимулятор обычно возникал в огромных концентрациях.

Если бы я уже зафиксировал пять подлинных нарушений, я бы не сдал ее. Но нам нужна кровь. Она была отстранена, и наказание не соответствовало ее преступлению.

В итоге МОК объявил о восьми положительных результатах за последние пять дней Игр, и на официальном ужине группа высокопоставленных представителей МОК и ВАДА назвала нас лучшей олимпийской лабораторией за всю историю. Если бы они только знали …

В результате этого вопиющего обмана, на Играх в Сочи были выявлены реальные допинговые нарушения.

Я пропустил церемонию закрытия, потому что у нас была последняя важная сессия обмена мочи – чтобы защитить две российские золотые медали. Среди них был знаменосец Зубков, который снова сидел рядом с Владимиром Путиным.

Наша команда провела собственную «церемонию закрытия», когда мы опечатали последнюю фальсифицированную бутылочку с пробой мочи. Мы осуществили величайшее мошенничество в истории Олимпийских игр.

В ноябре 2015 года, независимая комиссия, созданная ВАДА, сообщила о махинациях в легкой атлетике в России, и я оказался в «центре сокрытия положительных тестов на допинг».

Я был вынужден уйти в отставку и, опасаясь за свою жизнь, взял билет в Америку, оставив в России жену 34 лет и наших двоих детей. Я надеюсь, что они присоединятся ко мне, но это маловероятно.

В 2016 году в двух официальных отчетах был раскрыт полный объем спонсируемой государством систематической допинг-программы. РФ была отстранена от Олимпийских игр, а Путин потребовал «персонифицированной и абсолютной» ответственности.

В 2016 году РФ была отстранена от Олимпийских игр, а Путин (на снимке – в центре) потребовал «персонифицированной и абсолютной» ответственности.

Во время этих моих пяти лет в изгнании, бывший глава Олимпийского комитета России сказал однажды, что меня «следовало бы расстрелять за враньё, как это бы сделал Сталин».

Я не жалею о своем решении покинуть Россию. С тех пор я помогал ВАДА разоблачить допинг-мошенничество в России, и в 2018 году в США был предложен Антидопинговый закон Родченкова (Rodchenkov Anti- Doping Act), который сейчас проходит через правительство США.

Я не извиняюсь за то, что я сделал. В прошлом я делал то, что должен был делать; теперь я делаю то, что хочу делать. Это огромная разница.

Мы заканчиваем там, где мы начали, в мире, который представил Джордж Оруэлл.

РФ громко провозглашает доктрину двоемыслия «осознавая необходимость полной правдивости, одновременно произносит тщательно сконструированную ложь». Я счастлив, наконец, быть на стороне правды.

Наши спортсмены были чисты, когда должны были – мы смыли улики!

У меня были некоторые неортодоксальные взгляды на допинг, которые теперь считаются чистым злом.

Предполагается, что спортивный допинг вреден, но наука этого не подтверждает. Вы могли бы прочитать, что тяжелоатлет умер молодым и много лет употреблял тяжелые стероиды, но если он чрезмерно принимал стероиды, он, вероятно, также нарушал диету и тренировался.

Многие вещи могут убить вас, кроме спортивных препаратов в смертельных дозах.

Я понимаю, что в некоторых странах существует социальное отторжение – стигма, связанная с использованием стероидов, но в РФ такого не было.

Синтетические стероиды развиваются, как и любая другая технология, – они стали менее вредными и более эффективными, поскольку мы узнали, какие из них использовать, как их вводить и что они могут безопасно выполнять.

Тренировки на олимпийском уровне сильно нагружают организм. Стероиды уменьшают усталость и травму, а также помогают мышцам быстрее восстанавливаться.

Я не знаю ни о каких исследованиях, которые бы заключали, что эти вещества вредны в умеренных дозах, и я знаю множество спортсменов, которые использовали их годами и жили долгой и здоровой жизнью.

Позвольте мне привести еще один спорный аргумент, используемый сторонниками допинга: он приносит равенство. Некоторые атлеты генетически одарены и могут достичь вершины своего спорта с помощью естественных методов тренировки.

В то же время атлет, который кажется бесперспективным, может после скромного курса допинга продемонстрировать огромный прогресс в развитии навыков и выносливости, достигнув уровня, когда он или она может бросить вызов заметно более сильным соперникам.

Средний спортсмен может иметь больше возможностей для развития и быть более преданным, чем «естественный» конкурент. Я часто видел, как “переростки” выигрывают от допинга.

Если бы спорт был «чистым», это было бы обратным препятствием, отдавая предпочтение естественно одаренным спортсменам по сравнению с их менее талантливыми соперниками. Без допинга невозможно преодолеть разрыв способностей.

Я презираю представление о том, что спортсмены «чисты». ВАДА любит это слово, но его миссия должна состоять в том, чтобы защищать честных спортсменов.

Вообще говоря, советские и российские спортсмены были почти всегда чисты, когда им нужно было – то есть нам удавалось “вымыть” доказательства их допинговых схем, прежде чем позволить им соревноваться за границей.

Они были чисты так же, как чистая рубашка – вы стираете грязные вещи, чтобы сделать их чистыми.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) требует, чтобы спортсмены были «чисты» от допинга.

Другим симптомом нашего национального допинг-беспредела была настоящая эпидемия использования ЭПО [пептидного эритропоэтина, повышающего работоспособность].

На чемпионате Европы по легкой атлетике 2006 года в Гетеборге показатели крови российских спортсменов были возмутительными.

Виктор Чегин, знаменитый тренер по спортивной ходьбе и “знахарь на полставки”, ввел Ольгу Каниськину, которая выиграла серебро в ходьбе на 20 км. В ее спортивном биологическом паспорте были выявлены высокие показатели гемоглобина и гематокрита, что выдало использование ЭПО.

В результате Всероссийская федерация легкой атлетики получила письмо от доктора Габриэля Долле [медицинского директора ИААФ], которое звучало скорее как крик о помощи: пожалуйста, обуздайте свое возмущение и будьте цивилизованными. Мы видим все ваши трюки!

Но никто не обратил никакого внимания.

Перед Играми в Пекине у Долле были некоторые подозрения относительно того, чем занимались Чегин и его атлеты. После предолимпийских квалификационных соревнований в Чебоксарах мы проанализировали все пробы и обнаружили 18 положительных результатов – все EPO и все российские ходоки. Результаты анализов были скрыты

Долле отправил еще одного допинг-тестера на базу Чегина в Саранске, украинца, который говорил по-русски.

Его целью были [олимпийские фавориты] Каниськина и Валерий Борчин.

Родченков пишет, как сотруднику ИААФ по допинг-контролю удалось получить пробы мочи от двух российских спортсменов (спортивная ходьба), Ольги Канискиной (на снимке) и Валерия Борчина.

До Олимпийских игр в Пекине оставалось всего неделя, и это было оптимальное время для введения окончательной дозы ЕРО.

Украинцу удалось взять четыре образца мочи, в том числе от Каниськиной и Борчина, но Чегин не собирался обжечься во второй раз и активировал агента, который задержал украинца в Брянске, недалеко от границы Россия-Украина.

Он пересек границу, а образцы мочи – нет. Их «арестовали» и держали в закрытом помещении в течение трех дней при температуре 90 градусов.

Они прибыли в лабораторию в Москве в середине августа в сопровождении письма от брянских таможенников.

Я позвонил Долле, но он уже услышал эту новость и закрыл дело – цепь хранения была прервана, а параметры хранения температуры нарушены, поэтому образцы оказались бесполезными.

Он сказал мне уничтожить бутылки, что и я сделал.

Через несколько дней Каниськина и Борчин выиграли золотые олимпийские медали в ходьбе на 20 км. Еще одно чудо – этого было достаточно, чтобы сделать вас верующим.

Работа в лаборатории допинг-контроля имеет свои особенности. Например, лето, когда проводится большинство спортивных мероприятий на национальном и международном уровнях, – это напряженный сезон. В результате, летние каникулы были редкостью в моей работе.

Проработав три года в лаборатории, я попросил об отпуске летом 1988 года, потому что моя жена Вероника отправилась в трехнедельную поездку в санаторий недалеко от Сочи на Черном море. Подобные поездки были привилегией в «советской реальности»; если вы не суете свой нос куда не надо и не жалуетесь на советское общество, вам и вашей семье будет предоставлена ​​квартира с полным пансионом на берегу моря на черноморском курорте.

Моя поездка была в конечном итоге одобрена доктором Виталием Семеновым, начальником лаборатории допинг-контроля, но как только я собирался уходить, он вызвал меня в свой кабинет. Выглядя расстроенным, он признался, морщась и указывая пальцем вверх, что «эти идиоты» в Госкомспорте [Советском министерстве спорта] решили, что нам нужна сверхсекретная, «герметически закрытая» лаборатория в Сеуле во время предстоящих Олимпийских игр , Он поручил мне руководить ею – мой отпуск сократился на треть.

В секретной лаборатории не было ничего нового – за несколько месяцев до этого [в феврале 1988 года] Семенов неохотно помогал создать неофициальную лабораторию на лыжном курорте в Канморе, Канада, где проводились соревнования по лыжному спорту и биатлону во время зимних Олимпийских игр в Калгари. К сожалению, профессор Манфред Донике [глава антидопинговой подкомиссии МОК] узнал об этой схеме, вызвав небольшой скандал.

У лаборатории в Калгари был прецедент: трудно поверить, но Советы планировали скрыть лабораторию допинг-контроля на борту судна в порту Лос-Анджелеса во время Олимпийских игр 1984 года, после того как Донике и Дон Кэтлин из Олимпийской аналитической лаборатории Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе объявили, что они в состоянии обнаружить все стероиды – включая станозолол и тестостерон – на Играх в Лос-Анджелесе. Тестирование спортсменов перед их отъездом было бы недостаточным – советские спортивные цари должны были иметь собственную лабораторию на месте, чтобы убедиться, что ни один «грязный» советский спортсмен не добрался до стартовых линий. Примечательно, что скрытный Семенов никогда не говорил своим начальникам, что его собственная лаборатория не может обнаружить станозолол и тестостерон.

Канадец Бен Джонсон победил Карла Льюиса, но затем дал положительный результат на станозолол, об этом результате никогда не сообщалось.

Когда Лос-Анджелес не позволил нашему кораблю войти в порт – это была последняя капля. Политбюро КПСС отключилось и полностью бойкотировало Олимпиаду.

Вновь, морская идея всплыла на Играх в Сеуле.

Семенов поручил мне спрятать наше лабораторное оборудование на борту роскошного лайнера «Михаил Шолохов», названного в честь известного советского писателя, который получил Нобелевскую премию 1965 года.

Для Советов ставки в Сеуле были высоки, и мало что оставалось на волю случая. Главные действующие лица в, казалось бы, бесконечной холодной войне, почти десять лет не встречались на международных спортивных соревнованиях – Америка бойкотировала Московские игры в 1980 году, а Советы бойкотировали Игры в Лос-Анджелесе в 1984 году

.Яркий Американский медиа-магнат Тед Тернер организовал Игры доброй воли в Москве в 1986 году, но они были главным образом витриной для советских спортсменов, которые раздавили США и Восточную Германию в общем количестве медалей.

Анализ допинг-контроля на Играх доброй воли оказался формальностью. Наша лаборатория обнаружила 14 положительных результатов, но аппаратчики из Госкомспорта решили не сообщать о них – никто не хотел запятнать «альтернативную Олимпиаду» Тернера.

Канадец Бен Джонсон победил американца Карла Льюиса, но затем дал положительный результат на станозолол (Stromba). Я делал его анализ. Результат никогда не сообщался.

The Rodchenkov Affair: How I Brought Down Putin’s Secret Doping Empire, by Dr Grigory Rodchenkov, is published by W H Allen on July 30, priced £20.