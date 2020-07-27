 

Геращенко объяснил, почему луцкого террориста не обезвредили снайперы

27.07.2020, 3:06, Новости дня

Для нейтрализации Максима Кривоша, который 21 июля захватывал в Луцке автобус с людьми, использовать снайперов не было возможности. Об этом 26 июля в эфире телеканала “Украина 24” сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

“Он очень хорошо подготовился. Он очень грамотно действовал. Когда он захватил автобус, он специально выбрал тот автобус, в котором есть шторки. Потому что не во всех автобусах у нас сегодня есть шторки”, – сказал он.

Замглавы МВД обратил также внимание, что заложников Кривош посадил возле окон, а сам не показывался.

“Все разговоры о том, что надо было его прикончить выстрелом снайпера, они могут остаться опять-таки для диванных экспертов. Мы не могли рисковать жизнью никого из заложников. И поэтому результат спецоперации – то, что все заложники остались живы. А то, что террорист находится за решеткой, я считаю, это успех”, – объяснил Геращенко.

Утром 21 июля в центре Луцка 44-летний Максим Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек. Вечером террорист сдался после того, как президент Украины Владимир Зеленский выполнил одно из его условий.

СБУ открыла уголовное производство по ст. 258 (теракт) Уголовного кодекса Украины. В Единый реестр досудебных расследований также внесены сведения о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 147 (захват заложников), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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