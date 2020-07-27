Посол Великобритании в Украине заявила, что Россия должна повлиять на поддерживаемых ею боевиков на Донбассе

27.07.2020, 3:06, Новости дня

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс положительно отозвалась о договоренностях о перемирии на Донбассе, достигнутых на заседании трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске. Об этом она заявила 26 июля в Twitter.

“Хорошо видеть договоренность на уровне ТКГ о дополнительных мерах для перемирия. Очень надеюсь, что они будут воплощены и мирные жители на Донбассе увидят устойчивое уменьшение насилия. РФ должна выполнить свои обязательства, в частности через свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает”, – написала дипломат.

Добре бачити домовленість на рівні ТКГ про додаткові заходи для перемир’я. Дуже сподіваюсь, що їх буде втілено і мирні жителі на Донбасі побачать стійке зменшення насильства. РФ має виконати свої зобов’язання, зокрема, через свій вплив на збройні формування, які вона підтримує.

— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCO) July 26, 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. “Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей”, – подчеркивалось в сообщении ОП.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. Он также заявлял, что соглашение о прекращении огня должны подписать все участники нормандского формата.

Подразделения из состава Объединенных сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня, который вступает в силу с 00.00 27 июля. В штабе ООС подчеркнули, что контроль за выполнением договоренностей будут проводить украинские военные с опытом миротворческих миссий.

О готовности к перемирию заявили также боевики “ЛНР” и “ДНР”.