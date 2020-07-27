 

Дегтярев вышел к участникам акции в поддержку Фургала

27.07.2020, 2:55, Разное

…после того, как большинство протестующих разошлись.

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев вышел к участникам митинга в поддержку арестованного экс-главы региона Сергея Фургала. Трансляция акции велась на ютуб-канале RusNews.

Врио губернатора пришел на площадь, где уже более двух недель собираются протестующие, около 23 часов по местному времени после того, как большинство участников акции разошлись. В этот момент на митинге оставались несколько десятков человек.

На вопрос, почему Дегтярев пришел на площадь так поздно, он ответил, что был сегодня на других объектах. «Хабаровчане они во всех населенных пунктах живут, не только здесь», — пояснил он. В ответ один из присутствующих сообщил, что на площади остались только сотрудники Центра «Э», а все хабарочане разошлись по домам.

«Москва слышит всех, поэтому прислала вам врио, чтобы регион не скатился без власти. <…> Про Фургала еще раз повторяю: он мой товарищ, однопартиец, я очень переживаю за его судьбу, партия оказывает ему помощь, передает ему продукты», — пояснил Дегтярев.

В городе уже вторую неделю продолжаются несанкционированные акции в поддержку Фургала и против назначения на его место Дегтярева. Врио губернатора, которого протестующие неоднократно просили выйти к людям на митинг, долгое время отказывался это сделать и призвал их вместо организации акций заниматься волонтерством.

Бывшего губернатора Фургала обвиняют в организации убийств бизнесменов в 2004-2005 годах, с 10 июля он находится в московском СИЗО. Экс-чиновник рассказывал, что посылок от однопартийцев из  ЛДПР он так и не дождался, хотя те обещали его поддерживать.

Источник: Новая газета





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