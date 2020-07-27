Мнение: О дубовом Путине и других

27.07.2020, 2:50, Разное

Было время, когда нынешнего российского президента Владимира Путина полушутя-полусерьёзно называли тефлоновым. За умение выпутываться из любой ситуации так, что как с гуся вода. Те времена давно прошли, хотя президентский рейтинг усилиями социологов остаётся непоколебимым.

Но сам Владимир #Путин – изменился кардинально.

Как и Режим™.

Надо сказать, что Владимир Путин™ сейчас очень хорошо продаётся в России. На любой вкус и цвет. Попробуйте, например, на Озоне – это крупнейший в РФ интернет-магазин – задать поисковый запрос «Путин». Откроется бездна.

Вот, например Путин дубовый.

Разделочная доска, да. С одной стороны – символ, с другой – многое объясняет ©. Непонятно лишь одно: разделывать мясо или рыбу, резать овощи и фрукты и отбивать бифштекс на такой доске можно? Или это уже оскорбление действием нынешнего хозяина Кремля?

Есть прекрасный «детский» вариант.

Опять же – радуга та самая, из шести полос. За ношение такой футболки – по какой статье привлекать?

Ну и для самых традиционалистов – Путин в рамке.

В чёрной, траурной, ага. Не хватает разве что трёхцветной ленточки в правом нижнем углу. Вот такой портрет приобрести – это предусмотрительность или подсудное дело?

Как говорят старики, при #Сталин­е такого не было ©. И даже близко быть не могло. Теперь же – запросто есть, и много чего другого. Так кто считает нынешний Режим™ «кровавым»?

PS Не хотите в комментариях собственными находками по сабжу поделиться?