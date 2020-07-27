Скрытые IP-адреса правительственных сайтов Украины опубликовали в даркнете

27.07.2020, 2:48, Новости дня

СНБО Украины сообщил об утечке списка скрытых IP-адресов правительственных сайтов.

Сообщается, что в «DarkNet опубликован перечень из почти 3 млн сайтов», которые использовали сервис Cloudflare для защиты от кибератак. В список попали «реальные IP-адреса сайтов». Из-за этого возникает угроза «направления на них атак», говорится в сообщении.

Указывается, что среди IP, попавших в даркнет, «45 записей с доменом gov.ua и больше 6500 с доменом ua». В список попали «ресурсы, принадлежащие объектам критической инфраструктуры», передает ТАСС.

При этом информация о части ресурсов оказалась устаревшей, но другая часть актуальна.

Cloudflare предоставляет сетевые услуги по сокрытию настоящих IP-адресов.