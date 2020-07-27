 

Германия выступила против присоединения РФ к G7

27.07.2020, 2:08, Новости дня

Берлин против того, чтобы РФ разрешили присоединиться к G7, сообщил глава МИД Германии Хайко Маас.

Маас заявил, что Россию «исключили» из-за «аннексии Крыма и интервенции на востоке Украины». По словам министра, пока «нет решения», он «не видит шансов» для возвращения к формату G8, пишет Deutsche Welle со ссылкой на Rheinische Post.

Он подчеркнул, что «наибольший вклад в открытие таких дверей может внести сама Россия». Маас призвал Москву приложить больше усилий для урегулирования конфликта.

Министр также заявил, что есть два «разумно согласованных формата» – G7 и G20, поэтому «не нужны G11 или G12».

Напомним, президент США Дональд Трамп отложил саммит «Большой семерки» с конца июня на сентябрь, при этом он захотел пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.

В МИД РФ отвергли идею Трампа о расширенном саммите G7.





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