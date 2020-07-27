Кадыров заявил, что он достоин Нобелевской премии, а не санкций

27.07.2020, 2:05, Новости дня

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что за его деятельность ему следует дать Нобелевскую премию. Об этом сообщил телеканалу “Россия 1” в интервью, вышедшем в эфир 26 июля.

“Где я нарушил права человека? Наоборот, мы боремся, мы погибаем. Погибаем, защищая права человека. Остановили войну, уничтожили международный терроризм. Я думаю, что мне Нобелевскую премию дадут за то, что я победил терроризм, а они, наоборот, меня под санкции. Несправедливо!”

20 июля Госдепартамент США внес Кадырова в черный список и ввел против него и его семьи санкции за нарушения прав человека, пытки и внесудебные убийства за последние 10 лет. В ответ Кадыров опубликовал фото с двумя пулеметами и подписью: “Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!”

Внесение в черный список предусматривает запрет на въезд в США Кадырову, а также его жене Кадыровой Медни и дочерям Айшат и Карине.

После этого глава Чечни пригласил госсекретаря США Майка Помпео приехать в Грозный.

23 июля Кадыров сказал, что передумал. “Все, отменяю приглашение и объявляю включить все санкции [против Помпео], которые у нас есть в республике, вплоть до заблокирования всех его счетов. То же самое они сделали против меня”, – сказал он. Кадыров высказал мнение, что если против него в США вводят санкции, то считают “фигурой мирового уровня”.