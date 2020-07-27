Один из кандидатов на должность президента Беларуси сообщила об угрозах в свой адрес

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27.07.2020, 2:05, Новости дня

Кандидат в президенты Беларуси Анна Канопацкая сообщила 26 июля в Facebook, что в ее адрес и в адрес ее родственников поступают угрозы.

“Встретилась с руководством своего штаба и доверенными лицами. Обсудили два важных вопроса. Первый – как вести предвыборную агитацию в сложившихся условиях. Все согласились, что с учетом угроз, которые поступают в мой адрес, в адрес моих детей и доверенных лиц, решение отказаться от проведения пикетов было правильным”, – написала она.

По мнению кандидата в президенты, “власть, сосредоточенная на борьбе с инакомыслием и протестными настроениями, сегодня не способна защитить кого-то, кроме себя, что делает уличную агитацию небезопасной”.

“К тому же места, которые власть определила для пикетов, больше подходят для выгула собак. Поэтому делаем ставку на предприятия – там есть возможность обеспечить людям надлежащую безопасность. На этой неделе разослали письма на 50 крупнейших предприятий страны. Ждем ответов”, – рассказала Канопацкая.

Встретилась с руководством своего штаба и доверенными лицами. Обсудили два важных вопроса. …

Posted by Анна Канопацкая on Pühapäev, 26. juuli 2020

Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. ЦИК зарегистрировал пять кандидатов. На пост главы государства претендуют действующий президент Александр Лукашенко, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, сопредседатель объединения “Говори правду” Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и лидер Белорусской социал-демократической партии Сергей Черечень. Одного из главных соперников Лукашенко – банкира Виктора Бабарико заключили под стражу 18 июня, за сутки до истечения срока, который отводится для сбора подписей за кандидата. Его обвинили в финансовых преступлениях. Также ЦИК снял с гонки дипломата Валерия Цепкало.

В Беларуси проходили акции протеста против преследования оппозиционных политиков. Милиция задерживала их участников и журналистов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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