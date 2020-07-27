 

Боевики провоцируют срыв перемирия на Донбассе – штаб ООС

27.07.2020, 2:05, Новости дня

Боевики на Донбассе используют мины с целью сорвать установленный с полуночи 27 июля режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Об этом проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“Накануне полного и всеобъемлющего режима прекращения огня враг сделал очередную провокацию неподалеку от Новомихайловки [Донецкой области] и произвел минирование украинских позиций противопехотными минами ПОМ-2 с помощью противотанковых гранатометов. Такие мины запрещены Оттавской конвенцией и изготавливаются исключительно в Российской Федерации”, – говорится в сообщении.

В пресс-центре рассказали, что ПОМ-2 устанавливается дистанционно и имеет период самоликвидации от четырех до 100 часов.

“Коварство провокации состоит в том, что вскоре, уже во время действия перемирия, мина может детонировать, и взрыв будет расцениваться, как обстрел со стороны украинских позиций, или подрыв украинских воинов на собственных минах. То есть, в любом случае, как срыв полного и всеобъемлющего режима прекращения огня”, – объяснили в штабе ООС.

РОЗПОЧАВСЯ ПОВНИЙ І ВСЕОСЯЖНИЙ РЕЖИМ ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮСитуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Pühapäev, 26. juuli 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В полночь на 27 июля 2020 года на Донбассе началось очередное перемирие.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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