Алексиевич о борьбе с Лукашенко: Приходит время женщин

27.07.2020, 1:43, Разное

Александр Лукашенко еще до начала голосования предпринял целый ряд шагов, который должны будут обеспечить ему убедительную победу на выборах президента Белоруссии. Однако среди избирателей нашлись недовольные, которых ни неожиданные проблемы у потенциальных кандидатов, ни уголовные дела не убедили в необходимости поддерживать действующего лидера.

В итоге в стране сложилась ситуация, когда люди выходят на улицы, чтобы выразить свой протест. А симпатии недовольных сосредоточились вокруг Светланы Тихановской. Во главе штабов отстраненных кандидатов также стоят женщины – Мария Колесникова и Вероника Цепкало.

Объединение женщин вызвало неоднозначную реакцию у легендарного белорусского оппозиционера Зенона Позняка, эмигрировавшего из страны и не принимающего участия в нынешнем противостоянии с Александром Лукашенко. Однако обращать внимание на его слова не стоит, уверена Светлана Алексиевич.

“В Позняке есть высокомерие: мол, что могут эти женщины? Но приходит время женщин. Они сделали то, что вы, мужчины, не сделали”, – подчеркнула Светлана Алексиевич.

“В этой ситуации я буду голосовать за Тихановскую”, – подчеркнула писательница.

Сама она, по собственному признанию, хотела бы проголосовать за мужчину – Виктора Бабарико. “Он человек другой формации, не той рабской, которая сложилась в советское и постсоветское время”, – объяснила писательница свои симпатии.