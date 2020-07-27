Мнение: Результаты 19-го теста

27.07.2020, 1:31, Разное

Ну что, друзья?

Начнем сегодняшний тест обсуждать?

Скоро будут результаты, но еще до результатов поделитесь впечатлениями.

Тест я сделала легким, результаты будут очень высокими, но и планка сертификатов немного выше, хотя следовало бы сделать намного выше. Но это мой вам летний подарок.

Чтобы у вас стало побольше уверенности.

Потом покажу примеры других историй, в которых очень сложно будет понять, кто рыбак, а кто рыба.

И будем разбираться с вами, почему это сложно, как все-таки понимать легче и на что обращать внимания.

Чтобы вы могли это видеть сразу, невооруженным глазом.

Пока расскажите, еще не зная результатов, чем руководствовались при ответах на задания.

А как только результаты появятся, я добавлю ссылку в этот пост.

АПД: РЕЗУЛЬТАТЫ опубликованы.