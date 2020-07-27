Мнение: Результаты 19-го теста
27.07.2020, 1:31, Разное
Ну что, друзья?
Начнем сегодняшний тест обсуждать?
Скоро будут результаты, но еще до результатов поделитесь впечатлениями.
Тест я сделала легким, результаты будут очень высокими, но и планка сертификатов немного выше, хотя следовало бы сделать намного выше. Но это мой вам летний подарок.
Чтобы у вас стало побольше уверенности.
Потом покажу примеры других историй, в которых очень сложно будет понять, кто рыбак, а кто рыба.
И будем разбираться с вами, почему это сложно, как все-таки понимать легче и на что обращать внимания.
Чтобы вы могли это видеть сразу, невооруженным глазом.
Пока расскажите, еще не зная результатов, чем руководствовались при ответах на задания.
А как только результаты появятся, я добавлю ссылку в этот пост.
АПД: РЕЗУЛЬТАТЫ опубликованы.
Источник: Эволюция
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