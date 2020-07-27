Помпео: миллионы американцев с инвалидностью вносят вклад в укрепление страны

27.07.2020, 1:15, Новости дня

Принятый в 1990 году закон об американских гражданах с ограниченными возможностями сломал целый ряд существовавших в обществе барьеров, благодаря чему миллионы американцев смогли использовать свои способности и навыки и внести свой вклад в укрепление страны.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в воскресенье в обращении по случаю 30-летия вступления закона в силу.

«Сегодня американцы с инвалидностью имеют доступ к тем же самым школам, больницам, рабочим местам, транспорту, магазинам и рекреационным объектам, что и их родные и друзья, которые не являются инвалидами», – отметил госсекретарь.

По словам Помпео, принятие закона в США воодушевило поборников прав инвалидов во всем мире на работу по продвижению подобных инициатив в своих странах.

«Соединенные Штаты по-прежнему вдохновляют тех, кто выступает за полную инклюзивность во всем мире», – заявил Помпео.

«В стремлении создать более совершенный союз мы поддерживаем многообразие и инклюзивность и пользуемся плодами нашего многообразного гражданского состава, – продолжил Помпео. – Будучи демократией, приверженной принципу верховенства закона, мы продолжаем использовать Закон об американских гражданах с ограниченными возможностями для ликвидации несправедливых барьеров, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью».

«Основываясь на прогрессе, достигнутом за последние 30 лет, мы вновь заявляем о своей приверженности правам людей с ограниченными возможностями в период, когда мы столкнулись с нынешними вызовами, такими, как пандемия COVID-19, которые требуют учета интересов людей с органиченными возможностями на местном, национальном и глобальном уровне. Из нынешнего кризиса возникает возможность совместной работы для создания доступного и инклюзивного будущего для всех», – резюмировал глава американской дипломатии.