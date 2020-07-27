 

Власти США пожалели о выплаченных гражданам из-за коронавируса деньгах

27.07.2020, 1:08, Новости дня

Белый дом и Сенат США считают чрезмерными выплаты гражданам в рамках принятого в марте пакета мер стимулирования экономики в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз.

Медоуз посетовал, что «выплаты по безработице, по сути, предполагали, что людям платят за то, что они сидят дома», но «многие люди, сидя дома, получали больше, чем после возвращения на работу». Поэтому власти США решили не «продлевать эти положения».

От прибавки в 600 долларов к пособиям по безработице решено отказаться, американцам вместо нее хотят предоставить около 70% от оплаты, которой те лишились из-за ситуации с коронавирусом, передает ТАСС.

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу сказал, что из-за чрезмерных выплат «маленькие магазины и рестораны не могут снова набрать на работу людей», люди «не возвращаются на работу».

В марте глава американского государства Дональд Трамп подписал закон о стимулирующих экономику мерах в размере более 2 трлн долларов. Одним из пунктов программы была единовременная выплата в размере около 1,2 тыс. долларов на человека. Также предусматривалось финансирование, которое позволяло штатам повышать еженедельные пособия по безработице на 600 долларов. Данный пакет мер действует до конца июля.

Новый план (примерно на 1 трлн долларов) также включает в себя единовременную выплату в размере 1,2 тыс. долларов на человека.





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