Личное: Страшное детство Анечки Седоковой

27.07.2020, 1:00, Разное

Только не смейтесь, но Анна Седокова написала книгу душераздирающих откровений.



Фото: kp.ru

Анечка рассказывает о том, как в своём голодном и трудном детстве жрала объедки, жила в подъезде с крысами и трупами и даже о том, как в 7-летнем возрасте подверглась сексуальным домогательствам.

Пожалуй, процитирую.

Про объедки:

Мы доедали эти объедки, откусывали маленькие кусочки и медленно пережевывали, чтобы растянуть удовольствие.

Про крыс, трупы и труповозки:

И я долго не могла понять, что хуже — живые крысы, шныряющие под ногами, или крысиные трупы, воняющие на весь подъезд. Впрочем, человеческие трупы пахли еще хуже. Этот запах сопровождал меня все детство.(…) Регулярно у нас в подъезде убивали кого-то (бандитские разборки) или выносили оттуда очередного переборщившего с дозой наркомана. Со временем я даже научилась отличать по виду — он сидит вон там, у стены, весь синий , но пока еще живой, или можно уже вызывать труповозку.А

Про дядю Серёжу:

Я бы вообще не обращала на него никакого внимания, если бы ночами дядя Сережа не приходил ко мне. Он открывал дверь в мою комнату и замирал над моей кроваткой. Сначала стоял и смотрел на меня, думая, что я сплю. Потом осторожно просовывал руку под одеяло и начинал гладить меня по голой ноге. С каждым разом забираясь все выше и выше. Я перестала спать ночами, с ужасом ждала, что вот сейчас скрипнет дверь маминой комнаты и я услышу тяжелые шаги. (…) Однажды, отругав меня за какой -то проступок, снял ремень, задрал мне юбку и начал пороть меня. Я не знала, как реагировать: меня никто никогда не бил. (…) В одну из ночей, когда его рука зашла уже слишком далеко, я не выдержала и закричала. Мама прибежала мгновенно, все поняла без слов, и больше дядя Сережа к нам не приходил. А я еще несколько лет не могла спать по ночам, вновь и вновь ожидая этого кошмара.

Осилили? Прониклись? Всплакнули?

Хорошо. Теперь вытирайте сопли и ходите сюда слушать голос разума, то есть мой.

Я россказням Седоковой не верю.

В сельской дискотеке нашего шоубизнеса — новый тренд. Имя ему — страшное детство.

Наши певицы и певуны ртом уже всё, что могли, под фанерку спели и перепели, всё рассказали, всё показали, трусы сняли, назад натянули, по сто раз женились, развелись и родили в прямом эфире.

Короче, тем нет. Ступор. Затык. Сиськи и даже ниже все видели. Что делать?! Паника!

Талант, помноженный на трудолюбие и дисциплину, — вот бездонный сосуд. Просыпаешься и работаешь. Изо дня в день. Годами.

И поверьте мне: ни темы никуда не деваются, ни личным счастьем или несчастьем трясти в Эскортограме не нужно. Когда есть талант и желание работать, можно вообще ничего о себе не рассказывать.

Ты будешь интересна людям просто потому, что они чувствуют, что в тебе есть нечто большее, чем россказни о себе.

У тебя есть что-то для них самих. Что-то важное, интересное, нужное именно им.

У «седоковых» и «бузовых» нашего времени этого нет. Ну, нет у них ничего по-настоящему стоящего, что они могли бы вам предложить. Всё, что у них есть, — это внутренняя пустота, являющаяся прямым следствием недостатка образования и интеллектуальной стимуляции.

И вот эту-то свою внутреннюю пустоту чёрные дыры пытаются заткнуть, завалить, засыпать гайпом.

Хайпятся, повторю, на всём: от деторождения в прямых эфирах Эскортограма до историй об ужасах своего детства.

Что-то мне подсказывает, что детство у них было самым обычным. Таким, как у меня, например. Школа, родители, друзья, подъезд, пусть и в панельке, но, блин, без трупов и крыс.

Что-то мне подсказывает, что руки в трусы и члены в рот им никто не засовывал, пока они мирно спали в кроватках или играли с пацанами за гаражами.

Что-то мне подсказывает, что наши чёрные дыры тупо повышают градус хайпа. В своём желании удерживать интерес публики при полнейшей неспособности предложить ей нечто глубокое, настоящее, нужное, они подбрасывают в огонь хайпа дровишек эмоций.

Только вот что они будут делать дальше? Козырная карта педофилии разыграна. Как дальше-то градус хайпа повышать?

Я даже представить не могу. А вы?