 

“Ювентус” стал чемпионом Италии по футболу

27.07.2020, 0:54, Новости дня

26 июля “Ювентус” из Турина досрочно обеспечил титул чемпиона Италии сезона 2019/2020 годов, сообщает “ГОРДОН”.

В матче 36-го тура туринцы дома обыграли “Сампдорию” из Генуи. Мячи забили Криштиану Роналду (45+7-я минута) и Федерико Бернардески (67-я минута). На 77-й минуте гости остались вдесятером – был удален Мортен Торсбю. Роналду на 89-й минуте не реализовал пенальти.

Таким образом, у “Ювентуса” стало 83 очка; за два тура до финиша он опережает миланский “Интер” на семь пунктов и является недосягаемым.

Это 36-й чемпионский титул “бьянко-нери” и девятый подряд.

Итальянское первенство в Серии А было прервано 9 марта, когда оставалось сыграть 11 туров и четыре матча, которые не состоялись 23 февраля из-за первого в Европе всплеска коронавирусной инфекции. Турнир возобновился 13 июня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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