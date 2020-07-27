26 июля на Донбассе ранение получил один украинский военнослужащий – штаб ООС
27.07.2020, 0:54, Новости дня
26 июля в результате обстрела боевиками позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе ранение получил один украинский военнослужащий. Об этом в сводке по состоянию на полночь 27 июля проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).
“26 июля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. В течение суток противник неоднократно совершал как провокационные, так и прицельные обстрелы… За минувшие сутки в результате обстрела противника один украинский защитник получил ранение. Его в удовлетворительном состоянии доставили в медицинское учреждение”, – говорится в сообщении.
В пресс-центре отметили, что боевики стреляли из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП и беспилотников, стрелкового оружия, а также запускали реактивные снаряды калибра 122 мм.
“В пяти случаях подразделения Объединенных сил из штатного вооружения открывали ответный огонь”, – рассказали в штабе ООС.
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Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Pühapäev, 26. juuli 2020
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В полночь на 27 июля на Донбассе началось перемирие.
Источник: интернет-издание “ГОРДОН”
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