 

26 июля на Донбассе ранение получил один украинский военнослужащий – штаб ООС

27.07.2020, 0:54, Новости дня

26 июля в результате обстрела боевиками позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе ранение получил один украинский военнослужащий. Об этом в сводке по состоянию на полночь 27 июля проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“26 июля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. В течение суток противник неоднократно совершал как провокационные, так и прицельные обстрелы… За минувшие сутки в результате обстрела противника один украинский защитник получил ранение. Его в удовлетворительном состоянии доставили в медицинское учреждение”, – говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что боевики стреляли из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП и беспилотников, стрелкового оружия, а также запускали реактивные снаряды калибра 122 мм.

“В пяти случаях подразделения Объединенных сил из штатного вооружения открывали ответный огонь”, – рассказали в штабе ООС.

РОЗПОЧАВСЯ ПОВНИЙ І ВСЕОСЯЖНИЙ РЕЖИМ ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮСитуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Pühapäev, 26. juuli 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В полночь на 27 июля на Донбассе началось перемирие.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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