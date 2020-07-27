Визовая война

27.07.2020, 0:44, Разное

Отношения между Великобританией и Китаем обостряются из-за попыток Соединенного королевства облегчить иммиграцию жителей Гонконга.

Почти три миллиона жителей Гонконга получат право жить и работать в Великобритании в течение пяти лет, и со временем смогут получить гражданство этой страны. Это со стороны британского правительства серьезный жест поддержки жителей бывшей колонии в условиях усиления контроля Китая над формально полуавтономной территорией.

В Соединенном королевстве считают, что введение Пекином 30 июня этого года крайне жесткого «закона о национальной безопасности» Гонконга «явно и грубо» нарушает Объединенную китайско-британскую совместную декларацию 1984 г. по Гонконгу, основанную на принципе «одна страна — две системы», сформулированном китайским лидером Дэн Сяопином. Было приложено немало усилий, чтобы международное сообщество и ООН поддержали эту декларацию.

На этой неделе глава МВД Соединенного королевства заявила, что с января следующего года Великобритания упрощает визовую процедуру для гонконгцев со статусом «британский житель за рубежом». Если ранее обладатели паспортов BNO (British National Overseas — «Британский житель за рубежом»), которых сегодня 350 тысяч, могли находиться на территории Великобритании без визы в течение шести месяцев, то теперь этот срок будет увеличен до пяти лет.

Проведя в Соединенном королевстве в общей сложности шесть лет (уже после получения постоянного вида на жительство), эти гонконгцы смогут подать запрос на получение гражданства.

На тот же статус теперь могут претендовать и их ближайшие родственники (около 2,5 миллионов).

Статус BNO был разработан в 60-е годы, когда власти Британии меняли миграционный режим и создали систему различных паспортов для заморских территорий, и в частности для Гонконга.

Протестующий с паспортом Соединенного королевства возле британского консульства в Гонконге. Фото: Reuters

BBC утверждает, что власти были не слишком щедры к жителям своих прежних колоний. Такой паспорт формально предоставлял обладателю британское гражданство, но фактически прав у него было не больше, чем у обычного туриста: приезжать в королевство можно было не больше чем на полгода и нельзя было работать. Статус BNO получили жители Гонконга, подавшие заявку до 1 июля 1997 года, когда британское правительство официально передало бывшую британскую территорию Китаю.

На следующий же день после известия о новом английском гостеприимстве китайские высокопоставленные чиновники объявили, что Китай, который не признает двойного гражданства, «может не признать» паспорта BNO. Пекин считает, что Британия не имеет права массово предоставлять вид на жительство гонконгцам, а объявленные планы об упрощенной визовой системе являются «нарушением международного права и основных норм международных отношений, а также вмешательством в дела Гонконга и внутреннюю политику КНР».

В интервью популярному телеканалу ITV министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб признал, что королевство мало что может сделать для «принуждения» Китая, если тот попытается заблокировать приезд гонконгцев в королевство.

Объявление специального визового режима для Гонконга последовало на следующий день после визита в Великобританию госсекретаря США Майка Помпео, который встретился в Лондоне с премьер-министром Борисом Джонсоном и министром Раабом. Помпео приветствовал политику союзников в отношении Китая, особенно решение удалить Huawei из национальной сети 5G. Джонсон и Помпео подтвердили намерение двух стран заключить в недалеком будущем большое торговое соглашение, что особенно важно для Великобритании в связи с выходом из ЕС.

Участник акции «Вместе с Гонконгом» в китайском квартале Лондона. Фото: Reuters

По оценкам МИДа, на которые ссылается The Financial Times, в течение следующих пяти лет приехать жить в Великобританию могут примерно 200 тысяч жителей Гонконга.

Китай угрожает Соединенному королевству «последствиями». И хотя пока последовал только перевод трансляции матчей английской футбольной премьер-лиги на непопулярные телеканалы, мало кто сомневается, что этим дело не ограничится.

Китай внимательно отслеживает каждое персональное «недружественное» заявление.

Английская газета Guardian напоминает, что китайское телевидение сняло с эфира матчи американской НБА после того, как его исполнительный директор выразил солидарность с протестующими в Гонконге. Такая же судьба постигла матчи с участием «Арсенала», когда игрок Месут Озил (немец турецкого происхождения, мусульманин) осудил в соцсетях китайскую репрессивную политику в отношении мусульман-уйгуров.

Евгения Диллендорф

Собственный корреспондент «Новой» в Великобритании