Жизнь супруги Кадырова «стала лучше» после санкций

27.07.2020, 0:30, Новости дня

Жена главы Чечни Медни Кадырова прокомментировала санкции США против нее и дочерей.

Медни Кадырова заявила, что после санкций «ничего не изменилось, даже лучше стало». Она пояснила, что «была домохозяйкой и остается». Супруга главы Чечни, подчеркнула, что ни она сама, ни ее дочери «политикой никогда не занимались».

«От этих санкций нам смешно», – приводит ее слова ТАСС.

Напомним, США ввели санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова.

Кадыров заявил, что в Госдепе должны объяснить, почему санкции были введены в том числе против его жены и дочерей.