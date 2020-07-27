 

Мнучин: республиканский проект помощи в связи с COVID-19 будет представлен в понедельник

27.07.2020, 0:05, Новости дня

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в воскресенье, что республиканцы обнародуют свой законопроект об оказании помощи в связи с коронавирусом в понедельник. Министр выразил надежду, что после этого партия сможет оперативно провести работу с демократами, чтобы урегулировать разногласия между ними.

Самыми острыми вопросами являются дополнительные выплаты по безработице, которые истекают на следующей неделе, и защита от ответственности за ущерб по искам, связанным с коронавирусом, пояснил Мнучин.

«Мы можем провести оперативную работу с демократами по этим вопросам. Мы действовали быстро раньше, и я не вижу причин, по которым мы не можем действовать быстро снова», – сказал Мнучин, выступая на канале Fox News.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / Финансирование развития общественных пространств городов Башкирии увеличено втрое

06.07 / Губерниев прокомментировал отказ Квята встать на колено ради борьбы с расизмом

20.07 / Религиовед объяснил запрет последователей китайской секты в России

06.07 / Ливни в Японии унесли жизни десятков людей

18.07 / Россия и Китай воспользовались пандемией COVID-19 для распространения пропаганды – Столтенберг

02.07 / В МИД рассказали о влиянии поправок в Конституцию на хоздеятельность с Японией на Курилах

02.07 / Дырявый украинский поезд с пассажирами сняли на видео

26.07 / США усиливают давление на подрядчиков “Северного потока – 2” в ЕС

09.07 / Facebook удалил десятки аккаунтов, занимающихся политагитацией в Украине

07.07 / Дело об убийстве ветерана в Калужской области передано в суд

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска