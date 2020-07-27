Мнучин: республиканский проект помощи в связи с COVID-19 будет представлен в понедельник

27.07.2020, 0:05, Новости дня

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в воскресенье, что республиканцы обнародуют свой законопроект об оказании помощи в связи с коронавирусом в понедельник. Министр выразил надежду, что после этого партия сможет оперативно провести работу с демократами, чтобы урегулировать разногласия между ними.

Самыми острыми вопросами являются дополнительные выплаты по безработице, которые истекают на следующей неделе, и защита от ответственности за ущерб по искам, связанным с коронавирусом, пояснил Мнучин.

«Мы можем провести оперативную работу с демократами по этим вопросам. Мы действовали быстро раньше, и я не вижу причин, по которым мы не можем действовать быстро снова», – сказал Мнучин, выступая на канале Fox News.