В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

26.07.2020, 23:48, Новости дня

В Москве за сутки скончались 13 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

«У всех был подтвержден диагноз пневмония», – приводит ТАСС текст сообщения оперативного штаба.

Накануне сообщалось, что в Москве за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом.

Общее число скончавшихся вирус-положительных пациентов в столице – 4411 человек.

По информации на 26 июля, в Москве зафиксировано почти 238 тыс. случаев COVID-19, 175 тыс. человек выздоровели.

Напомним, глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что заболеваемость коронавирусом в Москве снижается, «формируется популяционный иммунитет».

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



