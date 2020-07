Спикер Белого дома соврала, сказав, что мультсериал “Щенячий патруль” закрыли на волне антиполицейских протестов

26.07.2020, 23:42, Новости дня

Мультипликационный сериал “Щенячий патруль” производства компании Nickelodeon продолжит выходить, несмотря на информацию Белого дома о его закрытии. Об этом создатели мультфильма сообщили на своей странице в Twitter.

“Не стоит беспокоиться. “Щенячий патруль” не отменен”, – написали авторы шоу.

No need to worry. PAW Patrol is not canceled.

— PAW Patrol (@pawpatrol) July 24, 2020

24 июля на брифинге в Вашингтоне пресс-секретарь президента Дональда Трампа Кейли Макэнани сказала, что сразу несколько телешоу о полицейских (Cops, Live PD) были приостановлены в Америке на фоне протестов против насилия, в том числе закрылся “мультсериал о полицейских собаках “Щенячий патруль”.

Press Sec. Kayleigh McEnany: “Paw Patrol, a cartoon show about cops, was canceled. The show ‘Cops’ was canceled. ‘Live PD’ was canceled. Lego halted the sales of their Lego city police station.” pic.twitter.com/UsfwbcXJ5D

— The Hill (@thehill) July 24, 2020

Пользователи соцсетей уличили Макэнани в неправде и невнимательности к фактам.

“Представьте, как дерьмово идут дела в правительстве, если тебя поправляет мультяшная собака?” – задался вопросом Джеймс Фелтон.

Imagine being so shit at government you get corrected by a cartoon dog https://t.co/ensrFfc3aN

— James Felton (@JimMFelton) July 24, 2020

Джейк Таппер заметил еще одну ошибку в словах Макэнани: “Щенячий патруль – это не только о собаке-полицейском, там есть еще собака-пожарный, собака-пилот и т.д.”.

Кевин Фокс написал: “Я-то думал, что Макэнани обещала не врать нам, отчетливо это помню”.

I thought Kayleigh McEnany pledged she would never lie to us. I distinctly remember that. https://t.co/Lv41vb7eIw

— Kevin Fox (@kfury) July 24, 2020

Акции протеста против расизма и полицейского насилия прокатились по всему миру после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Он умер 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения (сотрудник полиции коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею).

Детский мультсериал “Щенячий патруль”, одним из персонажей которого является полицейская овчарка Чейз, выходит на экранах США с 2013 года. В июне 2020 года The New York Times приводила высказывания пользователей соцсетей, требовавших от авторов “усыпить” Чейза, поскольку он якобы символизирует полицейский произвол.