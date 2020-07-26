Следком РФ не обнаружил криминала в смерти трехлетнего крымчанина Мусы Сулейманова

26.07.2020, 23:42, Новости дня

В смерти трехлетнего Мусы Сулейманова, которого почти двое суток искали в поселке Строгановка в оккупированном Крыму, нет криминала. Об этом 26 июля заявили в Следственном комитете РФ.

“Сегодня в результате проведенной поисковой операции тело ребенка обнаружено в выгребной яме, расположенной в непосредственной близости от входа в дом, где проживал с семьей. В настоящее время судебными медиками установлена причина смерти мальчика – утопление. Признаков криминальной смерти не обнаружено. Время наступления смерти соответствует времени его безвестного исчезновения”, – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что “следователям предстоит установить все причины и условия, способствовавшие случившемуся, а также дать соответствующую правовую оценку всем обстоятельствам трагедии”.

24 июля в поселке Строгановка Симферопольского района оккупированного Россией Крыма пропал Муса. Поисками мальчика занимались несколько тысяч человек, в том числе сотрудники российской полиции и МЧС. Семья не исключала версии о похищении.

“Муса играл в песочнице возле дома. Неподалеку также были дети. Район очень тихий и без движения автомобилей. Без присмотра взрослых оставался где-то 10–15 минут, ведь его маму позвала больная свекровь. Когда женщина вышла, ребенка уже не было. Несколько часов искали самостоятельно, потом начали бить тревогу”, – сообщала заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Погибший мальчик – сын арестованного оккупационными властями гражданского журналиста Руслана Сулейманова. Крымского татарина задержали 27 марта 2019 года по делу организации “Хизб ут-Тахрир”, которую в России считают террористической. В июне 2020 года Сулейманова поместили в стационар Крымской клинической психиатрической больницы в Симферополе. Там у него обнаружили порок сердца.

26 июля в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным украинский президент Владимир Зеленский поднял вопрос об освобождении Руслана Сулейманова.