 

Для человека бытовая химия становится более опасной

26.07.2020, 23:30, Новости дня

Эксперты отмечают, что в составе бытовой химии и косметики с каждым днем появляется все большее количество опасных химических веществ для человеческого организма.

Опасные химические соединения ученые называют «эндокринными разрушителями», которые негативным образом влияют на здоровье. Химические элементы способны провоцировать ряд проблем со здоровьем, а также вызывать нарушения в обмене веществ.

Самое большое количество таких веществ, по словам специалистов, содержится в составе привычной бытовой химии. Подобные соединения могут провоцировать ожирение, диабет, мужское бесплодие, рак молочных желез и снижение массы тела при рождении.





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