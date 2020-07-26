Вызывать побочные эффекты могут красители и консерванты в препаратах

26.07.2020, 23:30, Новости дня

Лекарственные препараты состоят из действующего вещества и вспомогательных, среди которых: консерванты, красители и противомикробные соединения.

По словам специалистов, эти составляющие важны для обеспечения безопасной и эффективной доставки активного вещества в лекарстве. Кроме этого, дополнительные ингредиенты позволяют быстро различать таблетки по цвету и делать препарат стабильным при хранении.

Во время нового исследования ученые обнаружили, что инертные ингредиенты в лекарствах могут быть активными и могут стать причиной непредвиденных побочных эффектов. Во время изучения базы данных всех доступных вспомогательных веществ специалисты обнаружили, что 38 молекул этих веществ взаимодействуют со 134 важными ферментами и рецепторами человека.