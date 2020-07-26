Растительные продукты снижают артериальное давление

26.07.2020, 23:30, Новости дня

Ученые обнаружили, что растительная диета с небольшим количеством мяса и молочных продуктов способна снизить артериальное давление.

Во время нового исследования обнаружилось, что увеличение растительных и сокращение животных продуктов может улучшить артериальное давление, а также снизить риск возникновения инфарктов, инсультов и сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалисты провели систематический обзор предыдущих исследований и сравнили семь видов растительных диет. Некоторые из рационов в небольших количествах включали продукты животного происхождения. Обнаружилось, что преобладание растительных продуктов в рационе привело к сокращению инсультов на 14%, сердечных приступов – на 9% и снижению общей смертности – на 7%.