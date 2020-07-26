 

США пригрозили Хафтару санкциями из-за нефти

26.07.2020, 23:08, Новости дня

Американские власти предупредили командующего Ливийской национальной армией Халифу Хафтара о том, что могут ввести санкции против него, сообщают СМИ.

Источники Wall Street Journal из числа американских чиновников заявили, что Госдеп пригрозил Хафтару санкциями «из-за его отказа возобновить экспорт нефти». Позицию Хафтара в США сочли «нелепой и бескомпромиссной», передает ТАСС.

В Вашингтоне полагают, что угроза может быть эффективной, так как у командующего ЛНА якобы есть собственность в США – ранчо в Вирджинии стоимостью 185 тыс. долларов и жилье, которое стоит 364 тысячи. Wall Street Journal пишет, что у Хафтара есть гражданство США и что он имел связи с ЦРУ.

Как заявили в Вашингтоне, Хафтар, используя иностранных наемников, контролирует крупнейшее в Ливии нефтяное месторождение Эш-Шарара и ключевой для поставок из Ливии порт.

Госдеп призвал все стороны конфликта в Ливии отказаться от попыток «милитаризации энергетического сектора, раздела экономических институтов страны и подчинения важнейшей инфраструктуры иностранным интересам».





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