Фильм «Джон Льюис: хороший смутьян» вышел в онлайн-прокат

26.07.2020, 22:56, Новости дня

Документальный фильм «Джон Льюис: хороший смутьян» (John Lewis: Good Trouble), снятый известным режиссером Дон Портер (Dawn Porter), теперь доступен для просмотра на многих онлайн-платформах, включая Amazon Prime, Google Play и YouTube. В Нью-Йорке премьера «приписана» к артхаусному центру Film Forum, который часто демонстрирует фильмы на правозащитную тему.

Цыплята и галстук

Фильм-биография, который должен был стать своего рода визуальным поздравлением конгрессмену Джону Льюису, отметившему в начале года 80-летие, волею судьбы стал развернутой эпитафией. 17 июля выдающийся правозащитник и политик скончался после долгой борьбы с раком поджелудочной железы. В эти дни в США проходят многочисленные траурные мероприятия в память о нем.

«Мы безутешны в нашем горе и грусти по поводу ухода конгрессмена Джона Льюиса, – говорится в заявлении телеканала CNN. – Его чтили и уважали как совесть Конгресса США, как икону американской истории, как любящего отца и брата. Он был непоколебимым поборником продолжающейся борьбы за достоинство каждого человеческого существа. Он посвятил всю свою жизнь ненасильственному активизму и был смелым борцом за равенство перед законом всех американцев. Нам его будет очень не хватать».

Фильм представляет собой хронику жизни и деятельности неукротимого борца за права чернокожего меньшинства, который 33 года избирался членом Палаты представителей Конгресса США от Джорджии. С помощью десятков интервью и редкой архивной хроники авторы фильма воссоздают драматичную хронику жизни социального активиста протяженностью более 60 лет. Они напоминают, что среди важнейших законодательных инициатив Льюиса – гражданские и избирательные права для всех, контроль за оружием, реформа системы здравоохранения и упорядочение иммиграции.

Он родился в городке Троя, штат Алабама, на ферме, в семье сборщиков хлопка. О молодости Льюиса вспоминают на камеру его сестры, вместе с которыми он рос. Они с улыбкой рассказывают, как мальчиком Джон любил произносить проповеди перед цыплятами на хозяйственном дворе, поскольку мечтал стать пастором. В 15 лет он выступил с первой проповедью в церкви. Неугомонные «чикенз» на всю жизнь остались излюбленной темой шуток для Льюиса и его родных и близких. А еще он предельно серьезно относился к учебе в школе. Одна из сестер говорит, что он каждый день надевал в школу галстук.

Конгрессмен с гордостью говорит в фильме, что до сих пор владеет ста акрами земли в Алабаме. Это важно, отмечает он, потому что у многих афроамериканцев никогда не было даже маленького клочка земли. Льюис говорит, что для него психологически важно помнить, откуда он родом, и осознавать, что он всегда может туда вернуться.

Сам Льюис с волнением вспоминает на камеру момент знакомства с доктором Мартином Лютером Кингом. Ему тогда было 18 лет, и та встреча во многом определила дальнейший путь юноши. Доктор Кинг с большой симпатией, по-отцовски относился к «мальчику из Трои» (boy from Troy), предвидя его большое будущее. Они были рядом в самые критические моменты борьбы за равноправие чернокожего меньшинства.

Ввязывайся в драку

Эмоциональным пиком фильма можно считать эпизод в студии, куда режиссер Дон Портер пригласила героя фильма. На огромном экране прокручивалась архивная черно-белая хроника, а сам Льюис сидел на стуле у экрана и с нескрываемым волнением комментировал старые пленки, причем некоторые из них он видел впервые.

Льюис в качестве «свободного ездока» борется с расистами за право несегрегированного пользования общественным транспортом. Мы слышим его яростную речь на историческом марше в Вашингтоне в 1963 году, где его ментор Мартин Лютер Кинг произнес историческую речь «У меня есть мечта».

Вот молодой активист, один из так называемой «большой шестерки» лидеров протеста, в светлом плаще, с рюкзаком за плечами, идет в первом ряду демонстрантов по мосту имени Эдмунда Петтуса. Это 1965 год, когда легендарный марш протеста из Селмы в Монтгомери был жестоко разогнан военизированной полицией и вошел в историю правозащитного движения как «Кровавое воскресенье». Льюис был жестоко избит расистами и арестован, он получил тяжелую травму черепа. Но уже через неделю снова встал в ряды демонстрантов. Эта и другие массовые акции подтолкнули администрацию президента Линдона Джонсона к подписанию Закона об избирательных правах.

Кадр из фильма. Courtesy photo

«Ввязывайся в драку. В хорошую драку. В необходимую драку». Эту мантру Джон Льюис любил повторять снова и снова. Как активиста-правозащитника его арестовывали сорок раз, и еще пять раз уже в качестве конгрессмена.

«Я потерял страх на мосту в Селме , – сказал Джон Льюис в беседе с телеведущей Опрой Уинфри, которая включена в бонусный пакет к фильму. – Когда нас арестовали, то предложили на выбор: тюрьма или штраф. И я, и мои соратники все выбрали тюрьму».

Не политикой единой

Фильм посвящен памяти конгрессмена Элайджи Каммингса, умершего в октябре прошлого года. Каммингс в фильме с юмором рассказывает о том, как очень многие путали его с Льюисом, настолько они внешне похожи.

О Льюисе тепло говорят президент Барак Обама, другие видные политики, его коллеги по Капитолию – Каммингс, Джим Клайбурн, Александрия Окасио-Кортес, Ильхан Омар. Его знали и любили очень многие люди, независимо от цвета кожи и политических пристрастий. Очень выразителен эпизод, когда Льюис идет по аэропорту и люди мгновенно узнают его, с восторгом бросаются его приветствовать, пожать руку.

Камера Дон Портер знакомит зрителя с Льюисом и в неформальной, домашней обстановке. Как выясняется, вне политики это скромный, тихий, молчаливый и педантичный человек. С утра читает газеты. Увлекается современной живописью. В его доме, в подвале, целая картинная галерея. Еще один неожиданный и веселый видеодокумент. Празднуя возвращение Палаты представителей под контроль демократов в 2018 году, уже очень немолодой конгрессмен лихо отплясывает под песню Happy Фаррелла Уильямса.

Кинокритик сайта Vox Алисса Уилкинсон считает, что фильм мог бы подробней рассказать о таких неоднозначных событиях, как жесткая борьба Льюиса за демократическую номинацию на выборах в Конгресс от Джорджии в 1986 году с Джулианом Бондом, с которым его до этого связывала дружба. Льюис и его предвыборный штаб обвинили Бонда в употреблении кокаина. Льюис победил и после этого еще 16 раз избирался в Конгресс от этого округа.

«И при этом фильм «Джон Льюис: хороший смутьян», – пишет далее Уилкинсон, – является ценным и интересным вступлением к разговору о том, как и почему люди включаются в борьбу за гражданские права и продолжают ее и сегодня. Это благородный поклон человеку, который отдал себя этой борьбе без остатка».

Время для действия

По мере выхода фильма к зрителям в разных регионах Америки премьеру сопровождают встречи с его авторами.

Заместитель директора киноцентра Film Forum в Нью-Йорке Соня Чанг спросила Дон Портер, что, по ее мнению, мотивировало Льюиса как политика.

«Что именно мотивирует сильного лидера меня интересует давно, –сказала Дон Портер. – Моя предыдущая режиссерская работа – документальный минисериал о Бобби Кеннеди для Netflix. Джон Льюис работал волонтером в избирательной кампании Бобби Кеннеди. Своим страстным желанием добиться справедливости, улучшить жизнь обычных людей они похожи. Это желание подвигало их на те действия, в которых меньше всего ощущались политическая коньюнктура или карьерные соображения».

Директор Нью-Йоркского кинофестиваля в Линкольн-центре Юджин Эрнандес побеседовал с режиссером Дон Портер и продюсером фильма Эрикой Александер.

Отвечая на вопрос о том, как начинался проект, Портер сказала: «Три года назад на фестивале Трайбека на одном приеме вице-президент CNN Эми Энтелис предложила мне сделать фильм о Джоне Льюисе. Я сразу же сказала «да». Так реализовалась моя мечта – снимать фильм о таком потрясающем человеке, как Джон Льюис».

Продюсер Эрика Александер принимала участие как функционер в избирательных кампаниях Джона Льюиса, Стейси Абрамс, Аянны Прессли. Ее опыт и авторитет, по словам Портер, очень помогли в логистике съемок.

«Эрика очень популярна на Капитолии, – сказала Портер. – С ней хотят сделать селфи даже строгие полицейские из охраны Конгресса. Это нам облегчало организацию съемок и такую обыденную, но важную вещь, как быстрый пронос внутрь здания большого числа единиц съемочной аппаратуры. Люди доверяют ей, а через нее и мне».

«Мы затрагиваем в фильме самые острые вопросы нашей жизни, – сказала Эрика Александер. – Ведь демократия – это движущаяся мишень, ее ценности требуют постоянной защиты. Мы молодая нация, и в нашей стране многое меняется и будет меняться. А вот как меняется – зависит от всех и каждого».

Как говорит в фильме бывший министр юстиции Эрик Холдер, «сейчас не время для отчаяния, сейчас время действий».