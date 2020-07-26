Говорить о человеческой ошибке преждевременно – МИД Украины о крушении самолета МАУ в Иране

26.07.2020, 22:38, Новости дня

Доказательств, что самолет “Международных авиалиний Украины” (МАУ) сбили в Иране из-за человеческой ошибки, нет. Об этом 26 июля в эфире телеканала “Украина 24” заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

“Мы неоднократно слышали, как иранская сторона настаивала на том, что причиной трагедии стала человеческая ошибка. На сегодняшний день анализ тех небольших предварительных массивов данных, доступ к которым получила украинская сторона, свидетельствует о том, что говорить о человеческой ошибке преждевременно. Более того, мы будем настаивать на признании международно-правовой ответственности иранской стороны в сбивании украинского самолета”, – сказал дипломат.

По его словам, важным элементом технического расследования является расшифровка черных ящиков разбившегося самолета МАУ.

“Расшифровка… подтвердила абсолютную исправность всех систем самолета, отсутствие ошибок пилотов, а также подтвердила факт вмешательства в самолет двух ракет иранских ПВО”, – сказал Енин.

Он отметил, что Украина сосредоточилась на трех моментах в деле о крушении самолета МАУ в Иране.

“Задачей номер один является установить реальную картину происшедшего. Второе – получить подтверждение того, что подобные инциденты никогда не повторятся. В третью очередь мы будем говорить о размере компенсаций, которые зависят, безусловно, от результатов переговоров по первым двум факторам”, – объяснил Енин.

Дипломат подчеркнул, что “до завершения переговорного процесса никакие цифры, которые фигурируют в переговорном процессе, озвучиваться не будут”.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 “Международных авиалиний Украины”, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

В феврале Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing. В Иране объяснили задержку в дальнейшей работе с самописцами вспышкой коронавируса.

6 июня в Тегеране объявили о завершении расследования обстоятельств авиакатастрофы. По словам замглавы МИД Ирана Мохсена Бахарванда, осталось только расшифровать данные бортовых самописцев.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.

12 июля Управление гражданской авиации Ирана обнародовало отчет об обстоятельствах катастрофы самолета, в нем говорится, что 176 человек погибли из-за ошибки расчета зенитного комплекса ПВО.