В Индии начали тестировать вакцину от коронавируса на людях

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26.07.2020, 22:38, Новости дня

Клинические испытания разработанной в Индии вакцины против коронавируса Covaxin начались во Всеиндийском институте медицинских наук (AIIMS) в Дели. 24 июля первую дозу ввели 30-летнему жителю столицы, пишет Times of India со ссылкой на PTI.

Добровольца в течение двух часов держали под наблюдением в больнице. Моментальные побочные эффекты у добровольца не наблюдались, но его будут контролировать в течение семи дней.

В первой индийской вакцине используется инактивированная версия белка шипа SARS-CoV-2, что должно вызывать реакцию иммунной системы в виде выработки антител. Потенциальная вакцина произведена базирующейся в Хайдарабаде компанией Bharat Biotech.

Вначале добровольцам будут вводить малые дозы препарата. Если окажется, что она безопасна, то следующей группе дозировку увеличат.

Всего более 1800 добровольцев зарегистрировались для участия в клинических исследованиях, проводимых в AIIMS.

Семь индийских компаний работают над созданием эффективной вакцины против коронавируса.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Индия занимает третье место в мире по числу инфицированных (1 385 685), умерло 32 063 жителя страны.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ, в настоящее время проводится около 160 испытаний вакцины от коронавируса SARS-COV-2/COVID-19 по всему миру, более 20 из них находятся на завершающих стадиях.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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