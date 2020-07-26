Кадыров заявил, что заслуживает Нобелевскую премию

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26.07.2020, 22:30, Новости дня

Глава Чечни Рамзан Кадыров отверг обвинения в том, что в регионе нарушаются права человека.

«Где я нарушил права человека? Наоборот, мы боремся, погибаем, защищая права человека», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на канал «Россия–1».

Он подчеркнул, что в Чечне «остановили войну, уничтожили международный терроризм»

«Я думал, что мне Нобелевскую премию дадут, что я боролся с терроризмом», – сообщил руководитель Чечни.

Вместо этого против него ввели санкции, отметил Кадыров, добавив, что это «несправедливо».

Он напомнил, что в Афганистане «2 млн погибших, сколько идут военные действия, не может Америка ничего сделать», при этом в Чечне благодаря главе российского государства Владимиру Путину наведен порядок, регион «мирно живет, развивается, 1,5 млн населения спокойно живет».

«А им это не нравится», – сказал Кадыров.

На этой неделе Кадыров был включен в черный список Госдепа. В ответ он опубликовал фото с двумя пулеметами и заявил, что «принимает бой». Позднее глава Чечни объявил, что включает госсекретаря США Майка Помпео во все санкционные списки, вплоть до блокирования счетов в банке, в ответ на внесение его и членов его семьи в черный список.





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