«Как вы себе представляете, что я выйду к толпе в несколько тысяч человек?»

26.07.2020, 22:25, Разное

Дегтярев поговорил с участниками автопробега в поддержку Фургала.

Во время поездки по Хабаровскому краю врио губернатора Михаил Дегтярев вышел из машины и поговорил с участниками автопробега в поддержку арестованного экс-главы региона Сергея Фургала. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

«Я готов к диалогу с людьми. Как вы себе представляете, что я выйду к толпе в несколько тысяч человек? Вот с вами я могу пообщаться — вас здесь несколько десятков. Вы меня слышите, я вас слышу», — пояснил Дегтярев.

Он уточнил, что поддерживает идею провести открытый суд над Фургалом. «Мы Сергею Ивановичу [Фургалу] как партия будем оказывать поддержку. Но у меня миссия другая. Вы говорите, что и без меня идет подготовка к отопительному сезону и к 1 сентября. А как без руководителя будет [проходить] подготовка?», — отметил Дегтярев.

В городе уже вторую неделю продолжаются несанкционированные акции в поддержку Фургала и против назначения на его место Дегтярева. Врио губернатора, которого протестующие неоднократно просили выйти к людям на митинг, призвал их вместо организации акций заниматься волонтерством.

«Вообще здесь есть чем заняться руководителю, вместо того, чтобы выходить и общаться с теми, кто под окнами. Не выйду! […] Выходить вот так к группе товарищей, по требованию — это неуважение и ко мне, и к президенту, за которого большинство россиян проголосовало, и к себе», — заявлял он.

Бывшего губернатора Фургала обвиняют в организации убийств бизнесменов в 2004-2005 годах, с 10 июля он находится в московском СИЗО. Жители региона требуют, чтобы суд по делу экс-чиновника прошел в Хабаровске.

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